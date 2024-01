Troye Sivan y el actor de Triangle of Sadness protagonizan la nueva campaña de Prada

Harris Dickinson, Kelvin Harrison Jr. y Troye Sivan hacen un enorme debut para la firma italiana.

En tiempos de narrativas inventadas y estilos de vida publicitados, la campaña Primavera/Verano 2024 de Prada señala una reafirmación de prioridades atemporales. La moda se trata de ropa, dentro de la vida, encapsulada en la procesión viva del desfile de moda. Aquí, la narrativa de ese momento típicamente transitorio se amplifica y se extiende durante toda una temporada. Esta campaña utiliza la presentación en la pasarela de septiembre de Miuccia Prada y Raf Simons como catalizador para una exploración del ecosistema del desfile de moda, su pluralidad compleja que expresa simultáneamente la individualidad y la comunidad, lo momentáneo y lo eterno. El medio se convierte en el mensaje, parte de una búsqueda constante de respuestas a preguntas fundamentales sobre el papel de la moda en nuestra vida cotidiana.

Fotógrafo: Willy Vanderperre

Una secuencia de retratos honestos y puros de Willy Vanderperre, equilibrados entre la intimidad espontánea y el formalismo elegante, resume cada modelo de la pasarela, 40 en total. Compuesto por caras conocidas y nuevas, cada mujer es defendida, se le brinda espacio en retratos singulares, un enfoque puesto en ella y su ropa, abordando nociones de feminidad en constante transformación. Estos retratos, que amplifican la dicotomía entre la noción de lo singular y lo colectivo, son al mismo tiempo individuales y parte de un cuerpo de trabajo más amplio. Reflejan tanto la procesión del desfile de moda en sí como un diálogo más amplio con la moda como insignia de pertenencia y marcador de personalidad. Prada nos recuerda que la profesión de la moda es colectiva.

Del mismo modo, el cine es a la vez un esfuerzo colectivo y un ejercicio individual, y los actores son apreciados por sus habilidades innatas y únicas. Continuando con un linaje de actores de Hollywood que encarnan al hombre Prada, se presentan tres actores y creativos aclamados internacionalmente: Harris Dickinson, Kelvin Harrison Jr. y Troye Sivan. Aquí se celebran sus personajes personales: los papeles que desempeñan son ellos mismos. Protagonistas de sus propias narrativas, aquí se los encuadra uno al lado del otro.

El actor británico Harris Dickinson comenzó su carrera en el éxito aclamado por la crítica de Eliza Hitman en Sundance, Beach Rats (2017), por el que fue nominado al premio Independent Spirit al “Mejor protagonista masculino” y al “Actor revelación” en los premios Gotham. Algunos de sus otros créditos cinematográficos incluyen County Lines (2021) The King’s Man (2021), The Souvenir: Part II (2021) y la película ganadora de la Palma de Oro y nominada al Oscar: Triangle of Sadness (2022). Actualmente se le puede ver protagonizando la miniserie de FX Un asesinato en el fin del mundo (2023) y la nueva película de Sean Dirkin, The Iron Claw (2023). En 2022, Harris fue nominada al premio BAFTA Rising Star.

El actor estadounidense Kelvin Harrison Jr. comenzó su carrera en 2013 apareciendo en múltiples películas. El avance de Kelvin se produjo como Travis en la película de terror de A24 de 2017 It Comes at Night, seguido de papeles protagónicos en Luce and Waves (2019), así como en la película Chevalier de 2023. A continuación, se puede ver a Kelvin como el Dr. Martin Luther King Jr. en Genius: MLK/X y como Scar en la precuela de acción en vivo del Rey León de Disney, Mufasa, ambas programadas para estrenarse en 2024. Ha recibido un premio del Screen Actors Guild y un nominado al Premio de Cine de la Academia Británica, al Premio Gotham y al Premio Independent Spirit.

Troye Sivan es un cantautor y actor australiano nominado al Grammy. Su tercer y más reciente álbum, Something to Give Each Other, obtuvo el reconocimiento mundial y fue catalogado como uno de los mejores álbumes de 2023 por más de treinta de los medios de comunicación más famosos del mundo. Como actor, Sivan debutó con una interpretación del joven Wolverine en X-Men Origins: Wolverine (2009) y protagonizó el personaje principal en la trilogía cinematográfica Spud (2010-2014). También protagonizó la película Three Months (2022), la serie MAX The Idol (2023) y la película Boy Erased (2019), por la que también escribió e interpretó una canción original que fue nominada al Globo de Oro.

Dirección Creativa: Ferdinando Verderi

Campaña Mujer Primavera Verano 2024 Reparto: Ajah Angau, Mica Argaranaz, Loli Bahia, Lexi Boling, Jolien Bosman, Oninyechi Chijoke, Sora Choi, Rejoice Chuol, Elise Crombez, Anica Cuca, Sanja Dalecka, Mathilde Denard, Dominika, Lina Emelianova, Farah, Selena Forrest, Elen Giunio , Nastya Honchrova Du Juan, Qin Lei, Julia Meseguer, Amanda Murphy, Julia Nobis, Ornella, Lila Pankova, Romi Peled, Eliza Petersen, Sascha Rajasalu, Laura Reyes, Alyosia Salamatina, Diana Skowron, Penélope Ternes, Denyse Tumukunde, Ilya Vermeulen, Freya Vervaet, Nikki Vrekic, Rianne Von Rompaey, Liu Wen, Anok Yai, Lina Zhang.

Campaña Hombre Primavera Verano 2024 Elenco: Harris Dickinson, Kelvin Harrison Jr., Troye Sivan.