Saoirse Ronan es nombrada nueva embajadora de Louis Vuitton

Saoirse Ronan, a quien conocemos por películas como Lady Bird (2017), Mujercitas (2019) y recientemente Intruders (2023) con Paul Mescal, es nombrada la nueva embajadora de Louis Vuitton. Nombrada por The New York Times como una de las diez mejores actrices del siglo XXI, la actriz prestará su espíritu inspirador como nueva Embajadora de la Casa. “Detrás de su talento hay una persona encantadora y brillante”, dice el director creativo Nicolas Ghesquière.

El comunicado de la casa añade: “En las últimas dos décadas, Ronan ha sido elogiada por sus actuaciones emotivas y cautivadoras en proyectos aclamados como Mujercitas, Lady Bird, Brooklyn y Expiación, con la amplitud y convicción que aporta a su trabajo que le valieron una posición en el top diez de la lista de los mejores actores del siglo XXI según The New York Times. En enero de este año, su película The Outrun —en la que protagoniza y produce— recibió excelentes críticas en su estreno en el Festival de Cine de Sundance, con Ronan asistiendo luciendo prendas de Louis Vuitton. Además, se la verá en las pantallas más adelante este año en el esperado drama bélico de Steve McQueen, Blitz. Fuera de la pantalla, Ronan participó recientemente en la Gala del Museo de la Academia en Los Ángeles como invitada del Director Artístico de Colecciones de Mujeres de Louis Vuitton, Nicolas Ghesquière.