Mercedes-Benz Fashion Week México día 2: textiles y tejidos a mano

A los desfiles de moda se le suman las propuestas de joyería, y este fue uno de los fuertes en el segundo día del Mercedes-Benz Fashion Week México (11 octubre), donde además de la notoriedad que traen las pasarelas de moda, vimos varias piezas de oro y plata destellar. Esto es un poco de lo que vivimos en Fashion Week México 2023 para el día número 2.

EX/BOYFRIEND by Boyfriend’s Shirt

La colección llevó por nombre They stole your heart, you stole their clothes, para dar a conocer que Ex/Boyfriend es una propuesta genderless con piezas únicas e irrepetibles hechas de materiales recuperados —como la tela sobrante de la ropa. Prendas recuperadas para deshacerlas y crear sacos, shorts, camisas, playeras, chamarras, faldas y pantalones.

Daniela Bustos Maya

Bougainvillea ss24 es la colección inspirada en la versatilidad, formas, colores e historias de esta flor veranera, la cual es originaria de América del Sur, como Daniela. Hubo uso de joyas y textiles, mismos que brillaron en tonos beige y rosa bugambilia con diseños relajados pero abrazando la feminidad.

Zurce

Zurce es una marca creada en 2021 por Daniel Herranz; el núcleo del proyecto está en el tejido de punto y bordado hecho a mano. Para este Fashion Week México trajo la colección La Bruja, que propone una serie de texturas que asimilan el negro de la noche y el ciclo lunar como símbolo de elegancia. Tiene siluetas inspiradas en el final de los setenta y principios de los ochenta, genderless. Además del tejido hecho a mano y sastrería, integra el upcycling con piezas rescatadas y rehabilitadas.

HUA

La firma de Patricia Garza y Siouzana Melikian trajo una colección para abrazar la silueta femenina con colores brillantes, destacando el rojo. Faldas y vestidos con holanes, brilló la sencillez con elegancia efortless.

Alexia Ulibarri

Para su colección Portia SS24, Alexia Ulibarri presentó 35 looks inspirados en “El mercader de Venecia” de William Shakespeare. El estilismo y los accesorios en acrílico reflejan diferentes ángulos de la pasarela, así llegamos a una percepción personal de cada look haciéndonos testigos de nuestra única realidad. La gama de color y el estampado son la vision personal de la diseñadora.