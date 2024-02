Las 12 novias de Richard Quinn en London Fashion Week

Quizá la Semana de la Moda de Londres ha llegado a su fin el pasado 20 de febrero, pero fue con un cierre como el de Richard Quinn que la esencia del regal fashion demostró ser parte del ADN de toda la moda inglesa. Al menos en su forma más elegante posible. Con un maquillaje victoriano, grandes piezas de tul, transparencias y los característicos estampados florales, Qiunn presentó un catálogo inspirado en el concepto de “de madre a hija” pensando en la hermosa idea de recibir una herencia en forma de ropa y una particular docena de vestidos de novia con ramo y velo que cualquier bride to be estaría deseosa de recrear en su día tan especial —incluyendo el vestido de la mamá de la novia.

El diseñador con sede en Londres, Richard Quinn, estableció su marca homónima después de graduarse de la Maestría en Moda de Central Saint Martins. Emplea habilidades de alta costura y tejidos innovadores para crear piezas potentes inspiradas en el vintage, utilizando satén reciclado, impresión digital y evitando el uso de cuero para mantener una operación sostenible, una decisión que Quinn atribuye a la influencia de su mentora Stella McCartney. Para otoño 2024, el diseñador londinense abordó una cápsula de doce looks nupciales con vestidos de gala, adornos de rosetas enormes, cortes en línea A y siluetas románticas en tonos crema y blanco con velos de tul a juego.

getty images

