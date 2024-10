La Lista Bazaar: las noticias y lanzamientos más trendy en octubre 2024

5

Tiffany & Co. celebró las instalaciones inmersivas de sus escaparates en Selfridges, destacando el amor duradero de la Casa por el arte, el diseño y la artesanía. El cóctel tuvo lugar en la nueva tienda de Tiffany & Co. en Selfridges y contó con la música del trío DJ Hale Zero. Entre los notables invitados se encontraban Rosie Huntington-Whiteley, Sienna Miller, Ncuti Gatwa, Mia Goth, Sabrina Elba, Maria Bakalova, Jessica Alexander, Bella Maclean, Saffron Hocking y más.