Georgia Fowler, perfect timing

La modelo neozelandesa nos habla sobre sus inicios en el mundo del modelaje a muy temprana edad, los retos que ha enfrentado a lo largo de su camino, el balance entre su papel como madre y su vida profesional y de cómo invierte su tiempo para poder seguir cumpliendo sus sueños.

Volvamos al principio. Háblame de los inicios de cómo te convertiste en modelo.

Empecé a trabajar de modelo cuando era muy joven. Vivía en Nueva Zelanda con mi familia y una agencia de modelaje se acercó a mi hermana. Cuando fuimos a verlos, me contrataron a mí también. Probablemente tenía 12 años. Luego, IMG vino a mi ciudad y me fichó en el acto, a los 15 años. En mis vacaciones escolares, me iba a París, Nueva York o Londres y así empecé a trabajar.

¿Cuáles son los mayores retos a los que te has enfrentado como modelo?

Es una profesión dura. Te obliga a madurar a una edad muy temprana, sobre todo cuando lo haces tan joven como yo. Creo que lo más difícil al principio fue tener que estar lejos de mis amigos y mi familia, crecer, vivir y sentirte sola. Y luego, por supuesto, el mayor problema es que te juzguen todo el tiempo por tu aspecto, como modelo y como jovencita. Crecer con juicios constantes de los adultos que te rodean no es algo fácil de digerir ni algo natural. Me alegra ver que esa faceta ha mejorado a lo largo de mi carrera. Pero sigue siendo difícil sobrellevarlo y mantener la fuerza y la confianza. En una carrera que se centra en el aspecto físico, intentar disociar ambas cosas es probablemente lo más difícil. A nivel personal, volvía a casa a menudo. Cada vez que me sentía un poco abrumada o deprimida, me iba a casa y pasaba el rato con mis amigos y mi familia. Al igual que con la reafirmación, descubres quién eres, qué es importante para ti y te mantienes fuerte.

Vestido, Fendi. Reloj Royal Oak Mini Frosted Gold, Audemars Piguet. Fotografías de GUY AROCH

Vestido y botas, Chloé. Fotografías de GUY AROCH

Vestido, Chanel. Reloj Royal Oak Mini Frosted Gold, Audemars Piguet. Fotografías de GUY AROCH

Vestido y botas, Gucci. Reloj Royal Oak Mini Frosted Gold, Audemars Piguet. Fotografías de GUY AROCH

En los últimos años ha habido grandes cambios en tu vida: has sido mamá y te has mudado a Nueva York. ¿Qué puedes contarme de estas travesías?

Vivía en Australia, mi novio y mi hermana estaban allí, y pensé que era un buen momento para formar una familia. Así que ahora tengo dos preciosos bebés, Dylan, de casi tres años, y Zeke, de cuatro meses y medio. Así que fue un uso muy proactivo de esos años, con la llegada de la maternidad. Fue muy especial poder estar en casa y disponer de ese tiempo en mi vida para volver a conectar con quién soy y con mi familia. Como era tan adicta al trabajo, retenerme y quedarme en un sitio fue todo un reto. Y luego, más recientemente, acabamos de mudarnos a Nueva York. Zeke sólo tenía dos meses cuando volvimos. Así que fue bastante estresante trasladarnos al otro lado del mundo con un recién nacido y una niña grande, pero mi marido estaba ampliando su negocio y qué mejor lugar para hacerlo que en Nueva York. Si funciona en esta ciudad, funcionará en cualquier parte. Y realmente lo echaba de menos. Viví aquí más de 10 años, así que sabía a dónde me metía. Definitivamente es más angustioso venir con niños, pero me ha encantado.

¿Cómo encuentras el equilibrio adecuado entre tu carrera y tu vida personal con todos estos cambios?

Creo que el balance siempre va a estar un poco desequilibrado, ¿sabes? Es difícil conseguir que sea perfecto. Es algo que siempre estoy resolviendo. Pero por suerte en Nueva York, puedo estar disponible para más proyectos y también puedo decir: “Oye, tal vez no sean viajes largos de trabajo los que acepte en esta etapa de la maternidad”. Puedo seguir teniendo las oportunidades laborales más importantes que hay y luego seguir viniendo a casa con mis bebés por la noche. Es estupendo poder mantener ese equilibrio. Como mujer trabajadora y madre, siempre tienes el reto de “¿Estoy haciendo lo suficiente?”, o “¿Estoy trabajando demasiado?”, y “¿Estoy en casa lo suficiente, o estoy en casa demasiado?”, y yo quiero ser yo, y quiero trabajar más, y quiero mostrar mi trabajo. Así que es un equilibrio constante.

Vestido, Versace. Reloj Royal Oak Mini Frosted Gold, Audemars Piguet. Fotografías de GUY AROCH

Vestido, Stella McCartney. Reloj Royal Oak Mini Frosted Gold, Audemars Piguet. Fotografías de GUY AROCH

Vestido, Gabriela Hearst. Fotografías de GUY AROCH

¿Quiénes son tus modelos a seguir?

Sin duda, mi madre, mi hermana y todas las grandes madres que me rodean. Las admiro y veo cómo equilibran sus vidas y cuidan de sus hijos. También tengo modelos a seguir en el trabajo, otras modelos a los que admiro, pero no hay una en concreto. Creo que cada uno sigue su propio camino.

¿Podrías compartirnos algunos de los mejores recuerdos de tu carrera?

Fue increíble trabajar para las grandes casas de alta costura internacionales. Desfilar para Chanel o Balmain fue una experiencia fascinante, incluso el ajetreo entre bastidores. Y otro punto culminante fue hacer esas sesiones de fotos que fueron súper especiales, por los equipos que se reunían. En esas producciones te haces amiga de todos los que están en el set y cada uno colabora a su manera, se siente cómodo y se consiguen los objetivos. Todos trabajan en conjunto, se hace magia y se siente como un verdadero equipo. Al fin y al cabo, todo gira en torno a la gente que vas conociendo en el camino.

Hemos estado hablando de tu trayectoria y de tus momentos más destacados. Después de la pandemia cambió la percepción que tenemos del tiempo. ¿Qué significa el tiempo para ti ahora y cómo ha cambiado con todos los retos que has tenido que afrontar últimamente?

El tiempo es lo más valioso que puedes poseer. Cómo lo inviertes y con quién lo compartes es el mayor regalo que puedes tener. Creo que durante la pandemia tuve la oportunidad de dar un paso hacia atrás y reflexionar qué quería hacer realmente, quién quiero ser. Este tiempo me ha hecho estar un poco más en sintonía con lo que realmente deseo. En lugar de aceptar cualquier trabajo que esté a miles de kilómetros de casa, está bien pensar “¿Realmente quiero esto?”. Y puede que me esté perdiendo de algunas cosas, pero en realidad estoy más en paz con la forma en que empleo mi tiempo.

¿Qué es lo que te hace más feliz hoy en día?

¡Mis bebés! Y cumplir mis propios sueños. Sólo tú puedes hacerte feliz aprendiendo qué es lo que te llena en la vida. Puedes hacer cosas increíbles compaginando lo que eres como mujer de carrera, lo que quieres conseguir y tus objetivos con la vida familiar. Encontrar ese equilibrio es lo más importante.

Reloj Royal Oak Mini Frosted Gold, Audemars Piguet. Fotografías de GUY AROCH

Vestido, Dior. Reloj Royal Oak Mini Frosted Gold, Audemars Piguet. Fotografías de GUY AROCH