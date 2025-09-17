Suscríbete
Moda

Francesca Bellettini: la mujer que guiará el nuevo capítulo de Gucci

Francesca Bellettini asume la dirección de Gucci con una trayectoria que une visión estratégica y sensibilidad estética; su llegada promete una nueva etapa para la maison italiana en el escenario global

September 17, 2025 
Eurídice Aiymet Garavito García
"The Phoenician Scheme" Red Carpet - The 78th Annual Cannes Film Festival

Daniele Venturelli/WireImage

El universo del lujo siempre se ha definido por movimientos estratégicos que marcan época. Esta mañana, Gucci anunció que Francesca Bellettini asume el cargo de CEO a partir de hoy, una noticia que no solo cambia la estructura de la maison, sino que también redefine expectativas dentro de toda la industria. Reconocida por su visión pragmática y su sensibilidad hacia el diseño, Francesca Bellettini se perfila como la ejecutiva capaz de reencauzar a Gucci en un momento en el que la marca busca recuperar fuerza y dirección.

Una trayectoria forjada en el lujo

Francesca Bellettini no es una figura improvisada. Su carrera se ha consolidado dentro del grupo Kering, donde demostró que el liderazgo en moda requiere tanto de solidez financiera como de intuición creativa. Al frente de Yves Saint Laurent construyó una narrativa de éxito que trascendió cifras ya que convirtió a la marca en sinónimo de modernidad y deseo global, sin perder de vista el ADN clásico de su fundador.
Esa capacidad de combinar lógica empresarial con sensibilidad estética es precisamente lo que hoy la coloca como candidata natural para liderar Gucci, una firma que siempre ha jugado en la delgada línea entre tradición y vanguardia.

Gucci vive un momento de transformación. Tras años de apostar por maximalismo y teatralidad, la maison ahora se encuentra en un punto en el que necesita recuperar un relato coherente que dialogue con los nuevos consumidores sin diluir su identidad. El reto de Francesca Bellettini es traducir esa historia en un lenguaje contemporáneo a través de productos que conecten emocionalmente, experiencias que generen lealtad y una narrativa global que resuene más allá de la pasarela.

Lo que podemos esperar de su estilo de liderazgo

Conocida por su disciplina estratégica, Francesca Bellettini entiende que el lujo es tanto negocio como cultura. Es probable que su gestión en Gucci se enfoque en cuatro grandes pilares:

  • Claridad de marca: afinar la identidad visual y conceptual de Gucci, devolviéndole consistencia.
  • Propuesta comercial equilibrada: reforzar lo aspiracional sin perder de vista líneas que acerquen a nuevos clientes.
  • Experiencias de lujo integradas: unir tienda física, presencia digital y comunicación global en un mismo tono.
  • Sostenibilidad como eje de valor: no como discurso, sino como práctica que garantice relevancia a futuro.

Un nuevo horizonte para Gucci

El nombramiento de Francesca Bellettini simboliza más que un cambio administrativo, es la apertura de una nueva etapa donde Gucci puede volver a liderar la conversación de la moda global. Si algo define su estilo es la capacidad de traducir complejidad en visión clara, y justo eso es lo que la maison necesita para reafirmar su poder cultural.

Gucci
Eurídice Aiymet Garavito García
