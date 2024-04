Estos 5 zapatos hacen que tus jeans baggy luzcan chic y a la moda según el street style

Los baggy jeans, como toda tendencia, ya fueron moda en los años dos mil y se caracterizan por ser extravagantemente holgados. Sin embargo, con celebridades que aún les tienen gran cariño y numerosas muestras de cómo combinarlos en la pasarela de asfalto (el street style, pues) no queremos quedarnos atrás en las mejores formas de llevar estos pantalones tanto cómodos como rebeldes. Eso sí, buscar el calzado perfecto para los baggy jeans puede ser una tarea laboriosa, pero no difícil. Por eso nos dimos a la tarea de juntar los mejores 5 zapatos que combinan a la perfección con baggy jeans y pueden darle un giro chic a tu look.

¿Qué es un jean tipo baggy para mujer?

Antes de los icónicos entubados, por allá del año dos mil, las mujeres utilizábamos los pantalones más cómodos de la historia de la moda. Estos eran muy parecidos a la tendencia de la que te queremos hablar. Se trata de pantalones de mezclilla que van de la cadera al piso -incluso hasta que arrastran- y el corte es extremadamente holgado. Tienen característicos desgastes, aberturas y deslavados que les dan un toque street style.