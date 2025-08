Bolsos pañuelo, el inesperado accesorio en tendencia este verano

Cuando el boho chic se impulsó desde las pasarelas más prestigiosas y el street style como la tendencia que reinventa y complementa al minimalismo y el clean look que ha sido la vanguardia durante las últimas temporadas, un accesorio en particular tomó protagonismo gracias a su versatilidad y dinamismo, se trata de los pañuelos.

Incluso grandes casas como Gucci le dedicaron espacios importantes a la producción artesanal de estos complementos perfectos que van bien en cualquier parte del cuerpo, desde la cabeza, atados a tu bolsa, en la cadera o el cuello, los pañuelos le imprimen un toque de frescura y movimiento a cualquier outfit veraniego.

Una tendencia cada vez más vista en las calles de las ciudades más importantes de la industria demuestra que los pañuelos tienen una función más que regresa con poder durante la última parte del verano, se trata de los bolsos pañuelos, el accesorio que aporta dinamismo a la parte baja del look y que es ideal para cargar tu bloqueador solar durante una larga caminata en la playa.

Los paliacates y las bandanas son aliados irrenunciables durante la época más calurosa del año porque son versátiles y sencillos, además, ahora también son prácticos bolsos generalmente elaborados sobre tela satinada, suave y fresca que te ayudará a inyectarle vitalidad a esos shorts rotos y tank tops sobre el bikini.

La caída fluida de los bolsos pañuelos ya se han apoderado del corazón de las it-girls que disfrutan los días soleados y la arena en el cuerpo, aunque eso implique un mayor cuidado de la piel, ellas saben que esta época del año es ideal para lucir el cuerpo torneado que han trabajado durante todo el año en el gym y es un gran pretexto para incluir pañuelos como Anya Taylor-Joy quien recientemente decidió adoptar esta tendencia para disfrutar del espectáculo en el Gran Premio de Fórmula 1 de Hungría, en Budapest.

Anya Taylor-Joy y Malcolm McRae en el Gran Premio de Fórmula 1 de Hungría, en Budapest Getty Images

Enfundada en unos shorts de lino y una playera de cuello redondo sin mangas, la actriz acompañó su look con unas bailarinas tipo Mary Jane blancass, y unas icónicas gafas de sol cat-eye, mientras que sobre la cabeza portó un pañuelo verde al más puro estilo old Hollywood. Lo que más llamó la atención del look de Anya Taylor-Joy fue el accesorio estrella: su bolso pañuelo de estampado veraniego y asa de madera, mismo que le dio un tono romántico al total look y aunque no fue extravagante, no pasó desapercibido.

Lo mejor de los bolsos pañuelo es que estos son tan versátiles como te lo permita tu creatividad, estampados, lisos, en tonos mate o florales nunca serán demasiado, siempre son el equilibrio perfecto entre practicidad y sofisticación.