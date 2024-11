Bella Hadid deslumbra como la nueva embajadora global de Chopard

La supermodelo está de regreso en la escena de la moda y se une, de forma deslumbrante, a la familia Chopard. La nueva ambassador mundial de la maison de alta joyería y relojería brilla por todo lo alto en este nuevo capítulo tanto para ella como para la firma francesa. Luciendo las colecciones de Alta Joyería, Happy Hearts, Happy Sport, Happy Diamonds, Ice Cube y Alpine Eagle, Bella encarna a la perfección ese joie de vivre que siempre ha sido un importante pilar para la Casa.

Bella Hadid luce una parure de Alta Joyería en oro blanco ético de 18 quilates, compuesta por un collar engastado con zafiros talla esmeralda (97.46 quilates), zafiros talla brillante (23.89 quilates), diamantes talla pera (90.74 quilates) y brillantes (19.54 quilates); aretes con dos zafiros talla esmeralda (15.61 quilates), zafiros talla brillante (1.65 quilates), diamantes talla pera (6.47 quilates) y brillantes; así como un anillo adornado con un zafiro talla esmeralda de 9.97 quilates rodeado de zafiros talla brillante (1.14 quilates), diamantes talla pera y brillantes. Alasdair McLellan

Sobre la nueva campaña para Chopard

¿Qué sientes al convertirte en la nueva embajadora de Chopard?

No podría estar más contenta. Llevar las piezas de Alta Joyería de Chopard en Cannes me permitió apreciar la magnífica artesanía, el diseño enriquecedor y la ligereza y comodidad de sus joyas. También admiro el espíritu pionero de Chopard en materia de sostenibilidad y oro ético.

Y lo que es más importante, comparto un vínculo especial con la familia Scheufele, especialmente con Caroline, que diseña joyas pensando en las mujeres y tiene el don de hacer que el lujo parezca natural y sin esfuerzo. Es un verdadero honor colaborar con Chopard.

Bella Hadid luce un reloj Alpine Eagle (Ø 41 mm) de Lucent Steel™ con esfera azul Aletsch y movimiento automático Chopard 01.01-C; así como joyas de oro blanco ético de 18 quilates, algunas de ellas engastadas con diamantes, todas de la Colección Ice Cube, de Chopard. Alasdair McLellan

¿Cuál es tu relación con Caroline Scheufele?

Caroline es una mujer con un corazón enorme, llena de compasión y alegría interior. Nos conocimos en el Festival de Cannes hace algunos años y enseguida aprecié su personalidad alegre y cálida.

¿Cuál es tu mejor recuerdo del Festival de Cannes?

Es una pregunta difícil, ¡no puedo elegir sólo uno! Cada vez que he tenido la suerte de asistir a Cannes ha sido un sueño. Ahora me paso la mayor parte del día en vaqueros y camiseta sin mangas montando a caballo, así que poder vestirme de gala y trabajar con gente a la que quiero y admiro para ejecutar esos looks es una auténtica magia.

¿En qué se diferencia esta nueva campaña publicitaria de Chopard de otras campañas que has realizado? ¿Qué emociones querías transmitir en ésta?

Es una de mis primeras campañas desde que volví a trabajar y estoy agradecida y emocionada de que me hayan recibido con los brazos tan abiertos. Espero que todos sientan la energía positiva, la confianza y la alegría que sentí al crear las bellas imágenes de esta campaña.

En esta campaña trabajaste con el fotógrafo Alasdair McLellan, ¿cómo fue la experiencia?

Alasdair es uno de mis fotógrafos favoritos para trabajar. Es un icono y es capaz de crear un ambiente relajado e inspirar entusiasmo a todos los presentes en el plató. He trabajado con él varias veces para imágenes editoriales, así que me hizo mucha ilusión volver a trabajar con él para esta campaña.

¿Cómo fue trabajar con la fotógrafa Charlotte Wales en el set de la campaña Sculpted by Light para la colección Ice Cube de Chopard?

Conozco a Charlotte desde hace tiempo, ya que hemos trabajado juntas en fotos editoriales y en otra campaña de moda. Me asombra el cuidado con que Charlotte organiza el decorado y la iluminación para crear espacios visuales llenos de humor y fantasía.

¿Puedes compartir alguna experiencia memorable de la campaña?

Lo que más recuerdo del rodaje son todas las risas y la calidez que reinaban en el plató y el ambiente relajado y divertido que se respiraba. Todo el mundo en el plató sentía mucho amor y cariño por lo que estábamos haciendo, y esa calidez y motivación eran palpables.

Bella Hadid luce un reloj Happy Sport (Ø 33 mm) de oro rosa ético de 18 quilates y Lucent Steel™ con cinco diamantes danzantes sobre una esfera plateada y movimiento automático Chopard 09.01-C, con correa de piel; así como joyas de oro rosa ético de 18 quilates con diamantes danzantes, algunas de ellas engastadas con diamantes, todas de la Colección Happy Diamonds, de Chopard. Alasdair McLellan

Acerca de las colecciones de Chopard

¿Qué significan las joyas para ti?

Para mí, las joyas son expresión. Me cambio de ropa todos los días, pero llevo las mismas joyas durante semanas. Para mí es más que un accesorio, forma parte de mi identidad.

En la nueva campaña publicitaria, luces las emblemáticas creaciones Happy Diamonds de Chopard. ¿Qué opinas de esta colección y cómo la llevas?

La primera vez que vi un reloj Chopard con diamantes flotando en la superficie, cuando era pequeña, me quedé hipnotizada. Era como ver a un mago haciendo un truco. La colección Happy Diamonds me recuerda que la felicidad se compone de momentos fugaces. Llevar Happy Diamonds es un hermoso recordatorio de que debemos apreciar cada momento de nuestras vidas con gracia y asombro. Mi pieza favorita es el brazalete Happy Hearts que Caroline me ofreció en Cannes en 2021. Me encantó al instante por su sencillez y elegancia.

Eres el rostro mundial de la nueva colección Ice Cube de Chopard. ¿Qué te parece la colección y cómo la llevas?

Personalmente, me gusta apilar pulseras y mezclarlas y combinarlas según mi estado de ánimo y mi estilo. Esta colección es fácil de llevar. Va bien con vaqueros y una camiseta para un paseo informal, puede elevar instantáneamente un vestido de noche al siguiente nivel, y añade luz a un look totalmente negro, como lo llevo en la campaña.

Con Ice Cube, ¿te decantarías por una pieza única o por un conjunto a juego?

La principal ventaja de Chopard es que sabe diseñar joyas que se adaptan a todos los estilos. Puedes empezar el día llevando tu pieza favorita sola, y combinarla fácilmente para ocasiones especiales con un precioso mix and match.

La colección Ice Cube fue la primera de Alta Joyería de Chopard elaborada en oro ético. ¿Qué representa para ti la postura de Chopard ante el lujo sostenible?

Realmente admiro el profundo compromiso de Chopard con el oro ético. La sostenibilidad es muy importante y una de las muchas razones por las que me encanta Chopard es su compasión compartida por la Tierra y sus muchas maravillas.

En muchas ocasiones has lucido la Alta Joyería de Chopard, ¿qué te parece?

Es un sueño. Caroline tiene buen ojo para elegir las gemas más extraordinarias y es muy creativa en sus diseños. Son más que bellos; tienen alma, y ella consigue sacarla a la luz gracias a su aguda mirada y visión.

¿Cuál es tu joya favorita de las colecciones de Chopard?

Sin duda, las piezas Ice Cube. Son tan versátiles. Me encantan los pendientes de aro, tan divertidos y elegantes, y las pulseras Ice Cube apilables. También me encanta llevar mi brazalete Happy Hearts y apilarlo con mis otros favoritos.

¿Qué representa para ti la mujer Chopard?

Amabilidad y gracia

¿Cuál es la mejor joya que alguien podría regalar a un ser querido?

Las joyas son tan personalizadas que no estoy segura de poder responder a esta pregunta. Personalmente, me encanta el colgante Happy Diamonds porque es muy alegre y vibrante. Pero animo a todo el mundo a que elija lo que más le guste.

Acerca de la salud y la belleza

¿Cuáles son tus mejores consejos para lucir lo mejor posible?

Creo que la belleza viene de dentro, así que cuando uno se siente bien, está mejor. Cuídate mental, emocional, espiritual y físicamente, sea como sea. Rodéate de gente a la que quieras y quiérete siempre a ti misma.

¿Cuáles son los tres elementos que pueden elevar instantáneamente un look?

Una barra de labios, un perfume y unos pendientes de Chopard.

Acerca de la carrera y los valores

¿Qué es la felicidad para ti? ¿Qué te hace feliz al instante?

Para mí, la felicidad es estar rodeado de mi familia y mis seres queridos, mis caballos y la naturaleza.

Chopard está históricamente vinculado al Joie de Vivre. ¿Cuáles son tus consejos personales para transmitir Joie de Vivre en tu vida diaria?

Disfrutar de las cosas sencillas. Ya sea gozando del café de la mañana, dando un paseo por la naturaleza o pasando tiempo con tus seres queridos, hay que aprovechar los momentos de alegría a lo largo del día. Adoptar una actitud de gratitud y celebrar los logros, por pequeños que sean. Y, sobre todo, difundir bondad. Los actos de bondad, grandes o pequeños, pueden crear un efecto mariposa de alegría y contribuir a un mundo más conectado.

¿Qué novedades vienen para ti? ¿Cuál es el próximo proyecto en el que estás trabajando?

Tengo algunas cosas interesantes entre manos que aún no puedo compartir, pero la mayor parte de mi tiempo lo dedico a mi marca de fragancias Orebella, a mi bebida sin alcohol Kin Euphorics y a pasar todo el tiempo que puedo con mi familia, mis amigos y mis caballos.

Bella Hadid luce un colgante engastado con diamantes y un par de aretes a juego, ambos en oro rosa ético de 18 quilates con diamantes bailarines, de la Colección Happy Diamonds, de Chopard. Alasdair McLellan