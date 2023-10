Anya Taylor-Joy brilla como embajadora de la Campaña de Alta Joyería de Tiffany & Co.

Con un little black dress y un estilismo impecable, se anuncia que Anya Taylor-Joy es embajadora de Tiffany & Co. para la campaña de Alta Joyería 2023. “Encarnando el equilibrio único de modernidad y herencia por el que Tiffany & Co. es conocido, el diseño contemporáneo se combina con el glamour clásico de Hollywood en estas piezas”, escribió la estrella de Queen’s Gambit. Anya deslumbra con las obras maestras de la colección Blue Book 2023: Out of the Blue, para la que originalmente Jean Schlumberger buscó inspiración en el mar y la actual directora artística Nathalie Verdeille reinventó.

“Es un honor ser el rostro de la campaña de Alta Joyería de Tiffany & Co. La Casa tiene una larga historia de diseño y artesanía, y estoy emocionada de formar parte de su excepcional legado”. Anya Taylor-Joy.

“Para Blue Book 2023: Out of the Blue, reimaginamos las obras maestras de Jean Schlumberger y creamos nuevas expresiones mágicas inspiradas en su visión”. Nathalie Verdeille, directora artística, Tiffany & Co.

tiffany & co.

tiffany & co.

La nueva campaña personifica la artesanía, el estilo y la excelencia que ha definido a Tiffany & Co. durante 186 años, y marca una nueva era para iconos de Schlumberger by Tiffany & Co.™como el Bird on a Rock.

¿Qué otras piezas conforman este capítulo de Alta Joyería protagonizado por Taylor-Joy? Están el brazalete Anémona de Mar (elaborado en 1322 horas con 220 turquesas); pendientes de turmalina azul de más de seis quilates enmarcadas por diamantes cortados a medida; un collar con topacio imperial de más de 10 quilates para imaginar al erizo de mar; un collar con estrella de mar de turmalina cobriza verde de 22 quilates y más piezas majestuosas.

Impulsada por la legendaria creatividad de Jean Schlumberger y avivada por la visión de Nathalie Verdeille, Anya Taylor-Joy da vida a las vibrantes figuras y motivos marítimos que han inspirado a los artesanos de Tiffany durante más de 160 años.

tiffany & co.