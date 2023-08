Estructurados o crossbodies: 3 bolsos en tendencia para otoño 2023

Aunque los bolsos se ubican en el departamento de accesorios, sabemos que tienen un papel protagónico en cualquier outfit, teniendo el superpoder de transformar un look plain en algo icónico.

Durante este Otoño–Invierno 2023/2024 veremos desde los clásicos XL, estructurados o crossbodies atemporales a la cabeza del reporte de tendencias de la temporada, lista dentro de las que destacan las propuestas de Coach. Bajo la visión creativa del diseñador británico Stuart Vevers, quien lleva 10 años marcando tendencia, Coach ha logrado encontrar el balance entre referencias retro y diseños de vanguardia, must haves de temporada y bolsos atemporales, así como detalles de lujo con elementos divertidos.

Para esta temporada, la casa de moda presentó en la Semana de la Moda de Nueva York una propuesta que partió de una década muy precisa: los años noventa, de ahí la evidente mezcla de nostalgia, aires grunge y romanticismo.

Los bolsos tienen la dosis de coolness necesaria para no pasar desapercibidos, pero tienen un look and feel atemporal, fácil de coordinar con y para todo. Hoy te compartimos las tres tendencias en bolsos Otoño–Invierno 2023/2024 que predominarán en la temporada:

1) A todo color

Si bien durante los meses más fríos del año la gama de colores se torna neutra y sombría (café, beige, verde olivo, burdeos o gris), este otoño e invierno también veremos llamativos motivos en mostaza, fucsia o rojo ladrillo. Para hacerlos aún más vistosos se incluyen motivos lúdicos como dinosaurios, superhéroes, dibujos animados o flores.

2) ¡Todo un clásico!

Tabby retoma elementos de un bolso de los años 70, pero lo lleva hasta nuestros días con un aspecto moody, que fluye entre lo sofisticado a lo relajado con sólo efectuar pequeños cambios. Se trata de una pieza estructurada, de estilo clásico y atemporal, que funciona como bolso o clutch gracias a sus dos correas desmontables.

3) XXL

La talla ideal para llevar todo y más. Tomando la comodidad chic como prioridad, el bolso Willow es el tote perfecto y timeless, ideal para llevar todos tus básicos diarios. Por dentro es súper espacioso, pero también te permiten poner orden, debido a que cuentan con dos bolsillos abiertos y un compartimento central seguro con cremallera. Es como una invitación a romper códigos de vestimenta pasados de moda, permitiendo renovarte con estilo a la medida de tus necesidades.

Bold colors, materiales texturizados, tags personalizables, correas desmontables, referencias vintage, tamaños XXL y crossbodies son los detalles que caracterizan los bolsos Otoño–Invierno. Palabra de experto.