Tiffany & Co. anuncia la más reciente exhibición de la marca, Tiffany Wonder, en Tokio

Tiffany & Co. anunció la más reciente exhibición de la marca, Tiffany Wonder, que se presentará en Tokio. El espectáculo inmersivo llevará a los visitantes a un viaje visual a través de cientos de obras maestras de diseño de la Casa, los legendarios diamantes de Tiffany y piezas impresionantes que cuentan una historia de artesanía y creatividad, herencia y modernidad. Tiffany Wonder intrigará, educará e inspirará a los visitantes con piezas como creaciones únicas, el emblemático broche Bird on a Rock de Jean Schlumberger by Tiffany, revolucionarias reliquias de la cultura pop y joyas icónicas como el Diamante Tiffany.

“Tiffany & Co. encontró inspiración en Japón durante décadas y la auténtica conexión de la Casa y la extensa historia en la región crece año con año”, dijo Anthony Ledru, presidente y director ejecutivo de Tiffany & Co. “Nuestra más reciente exhibición muestra algunas de las creaciones más excepcionales de Tiffany, incluido el primer broche Bird on a Rock de 1965 creado por uno de los diseñadores más talentosos del siglo XX, Jean Schlumberger. La exhibición eleva la excepcional artesanía, la autoridad inigualable en diamantes y la inventiva de Tiffany, además llevará la alegría de la Casa a cada visitante.”

La relación de Tiffany & Co. con Japón se remonta a sus primeros días de operación. En 1837, Charles Lewis Tiffany comenzó a ofrecer a sus clientes una selección de productos japoneses importados: una oferta rara en el mercado estadounidense. Muchos de los diseñadores más conocidos de la Casa, incluidos Edward C. Moore, Louis Comfort Tiffany y Elsa Peretti, encontraron inspiración para su trabajo en el arte japonés. Varios aspectos de la exposición están dedicados a las formas en que Tiffany & Co. está en deuda con Japón y podría considerarse que es una celebración de respeto y creatividad hacia su cultura.

La exposición Tiffany Wonder se basa en este legado y presenta la notable historia de Tiffany & Co. en la galería TOKYO NODE, ubicada dentro de uno de los edificios más altos de Tokio, el Toranomon Hills Station Tower. Este impresionante entorno refleja un punto en común entre Tiffany, Tokio y la ciudad de Nueva York: OMA. El renombrado estudio de arquitectura diseñó la Torre de la Estación Toranomon Hills, jugó un papel integral en la reinvención de la tienda insignia de la Casa en la Quinta Avenida, conocida como The Landmark, y ahora diseñó la escenografía de la exposición Tiffany Wonder.

Dentro de las 10 salas de Tiffany Wonder, los visitantes podrán explorar temas que son centrales para la identidad de la Casa, su herencia y los fundamentos de la creatividad y la artesanía. Además, descubrirán objetos excepcionales que cuentan la historia del legado casi bicentenario de Tiffany & Co., incluido el primer catálogo de pedidos de Blue Book, una de las primeras Blue Boxes y el icónico anillo de compromiso Tiffany Setting. Cada sección sumerge a los visitantes en una experiencia única con casi 300 objetos nunca antes vistos, entre ellos un raro broche de orquídea George Paulding Farnham con esmeraldas, diamantes y zafiros rosados, así como el collar Plumes de Jean Schlumberger by Tiffany & Co., con diamantes, rubíes y zafiros. La exposición también mostrará la piedra estelar de la Casa, el Diamante Tiffany de 128.54 quilates, ahora montado en una nueva creación transformable inspirada en el emblemático broche de Jean Schlumberger, Bird on a Rock.

“La idea de maravillar es parte integral en nuestro ADN desde 1837", dijo Alexandre Arnault, vicepresidente ejecutivo de Producto, Comunicaciones e Industrial de Tiffany & Co. “Desde el inicio, cada diseño que se imagina y cada pieza que se elabora, se arraiga a nuestra misión de despertar la maravilla e inspirar las mejores historias de amor del mundo. La exposición celebra este espíritu en una ciudad de gran importancia para Tiffany & Co.: Tokio.”

Tiffany Wonder abrirá sus puertas en la galería TOKYO NODE del 12 de abril al 23 de junio. Las entradas están disponibles a partir del 14 de marzo y, hasta el 23 de junio, en la aplicación Tiffany & Co., disponible en las tiendas de aplicaciones de iOS y Google Play, o en persona en la exposición.