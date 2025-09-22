Escápate a Playa del Carmen: el hotel perfecto para compartir en pareja

Lo primero que debes saber sobre Hyatt Vivid Playa del Carmen es que tiene una ubicación de ensueño, a tan sólo unos pasos de la famosa Quinta Avenida, este hotel con salida al mar tiene mucho que ofrecerte en tu próximo viaje en pareja.

Cuenta con más de 500 habitaciones, todas diseñadas para que tú y tu pareja pasen las mejores noches en Playa del Carmen ya que es un hotel sólo para adultos y cuenta con un sinfín de opciones al interior para que, en caso de así decidirlo, no salgas y disfrutes por completo esa vasta oferta para ti y tu pareja.

Este complejo turístico cuenta con todo lo necesario para que disfrutes un fin de semana totalmente despreocupada y relajada en sus instalaciones ya que es all inclusive y cuenta con una amplia oferta gastronómica para todos los gustos y paladares.

Asiana: un ambiente íntimo en el que podrás disfrutar de una cena contemporánea con influencias de Japón, China, el sureste asiático y cocina fusión.

Asiana kevin kaminski photography

Rincón Mexicano: disfruta de una vista al mar sin igual mientras te deleitas con sabores de las distintas regiones de México. Cada delicioso taco ofrece una experiencia gourmet como ninguna otra.

Rincón Mexicano Cortesía Hyatt Vivid Playa del Carmen

Dolma: desde las costas soleadas del Mediterráneo, este restaurante casual y elegante a la vez, se especializa en cocina contemporánea, con una gran variedad de deliciosas especialidades a la parrilla.

Restaurante mediterráneo Dolma Cortesía Hyatt Vivid Playa del Carmen

La Casona: una visita a este restaurante es obligatoria para aquellos paladares aventureros ya que se especializa en cocina gourmet, servida en una cálida ambientación colonial y coloridos murales de artistas mexicanos.

Chef’s Plate: el menú varía diariamente a discreción del chef, y se confecciona utilizando los mejores y más atractivos ingredientes disponibles, lo cual hace de cada noche una experiencia culinaria única de alta cocina internacional.

Disfruta en pareja en Hyatt Vivid Playa del Carmen Cortesía Hyatt Vivid Playa del Carmen

Spice: este restaurante casual ofrece los platillos favoritos locales, comida auténtica mexicana, además de los platillos clásicos americanos servidos en un suntuoso buffet para comenzar el día con una extraordinaria experiencia gastronómica.

La mejorada Cortesía Hyatt Vivid Playa del Carmen

Pelícanos: con una fantástica vista al mar, en este restaurante encontrarás una exquisita comida fusión caribeña a la carta que va desde lo exótico, a lo liviano y fresco. Platillos marinados, carne asada, y más, se sirven en un paradisiaco escenario rodeado por el mar Caribe.

Tequilería: tal vez no exista experiencia mexicana más auténtica que probar un buen tequila. Este bar ofrece una amplia selección de tequilas mexicanos de renombre mundial para saborear y degustar.

Tequilería Cortesía Hyatt Vivid Playa del Carmen

Barefoot: el lugar perfecto junto a la piscina para refrescarse y recargar energías con unos deliciosos y saludables smoothies, pizzas recién hechas, paninis, ensaladas y más.

Trade Winds: ubicado junto a la piscina principal, este divertido bar ofrece las más refrescantes variedades de coctelería para disfrutar de los días soleados que ofrece el mar Caribe. Swimp-Up Bar Mantente refrescado durante tu día en la playa con una copa de vino, limonada, cerveza fría o coctel. Nuestro Wet Bar cuenta con asientos dentro de la piscina, donde podrás mantenerte inmerso mientras disfrutas tu bebida favorita.

Bar La Mejorada: inspirada en las tradicionales cantinas de Yucatán, este vibrante bar complementa el ambiente ideal de nuestro Lobby principal. Disfruta de mixología creativa y auténticos bocadillos de la exquisita cocina yucateca.

La mejorada Cortesía Hyatt Vivid Playa del Carmen

Aromas: disfruta de bebidas de café, té de alta calidad, variedad de roles, croissants o postres.

24 Hour Lounge: un lugar que captura la esencia del campo de juego urbano y amplía la oportunidad para convivir y divertirse a través de deportes, eventos, cocina urbana, y cerveza mexicana. Una terraza privada enriquece la experiencia y provee el espacio para disfrutar de un buen habano o de licor de alta gama

Aromas Cortesía Hyatt Vivid Playa del Carmen

Actividades en pareja que no te puedes perder dentro de Hayatt Vivid Playa del Carmen

Viajar en pareja no sólo refuerza el vínculo y crea recuerdos en común, también es una oportunidad para conocerse mucho más en la intimidad y los placeres fuera de la ciudad y sus exigencias, por eso, Hyatt Vivid Playa del Carmen ofrece también servicio de spa con rituales ancestrales y técnicas de vanguardia que se combinan para ofrecer un singular santuario de relajación y bienestar inspirados en la tradición maya, por supuesto, no podría faltar el temazcal para reforzar el vínculo amoroso con tu pareja.

The spa Cortesía Hyatt Vivid Playa del Carmen

Sinceramente, la oferta de Hyatt Vivid Playa Del Carmen es inmejorable, cuenta con gimnasio perfectamente equipado, actividades al aire libre como clases de yoga y aqua cycling, así como fiestas de espuma en la alberca principal y fiestas silenciosas en el lobby lo cual garantiza que no te vas a aburrir cualquiera que sea tu estilo al vacacionar en pareja. No esperes más y visita ya mismo Hyatt Vivid Playa del Carmen.