Podrían retirarle el Grammy a Miley Cyrus tras demanda por plagio, esto es lo que sabemos…

Durante la edición 66 de los premios Grammy vimos a Miley Cyrus consagrarse en una estrella madura al levantar dos de las tres nominaciones por su éxito de 2023, Flowers. Sin embargo, ese sueño hecho realidad podría ser revocado por la Academia, según sus propias reglas debido a un problema legal que la interprete de Hannah Montana está enfrentando de parte de Tempo Music.

La demanda por plagio fue presentada en septiembre de 2024 por Tempo Music Investments, una empresa que posee parte de los derechos de autor de la canción When I Was Your Man de Bruno Mars, alegando que el éxito de Cyrus, Flowers, infringe estos derechos.

Hoy se anunció que un juez federal estadounidense rechazó la solicitud de Miley Cyrus para desestimar la demanda permitiendo que el caso avance en los tribunales, por lo que próximamente podría definirse la situación legal de ambas partes, pero hay un tema que preocupa aún más a la ex estrella de Disney, Miley Cyrus: de perder la demanda por plagio, ¿qué pasaría con los Grammy que ganó en 2024 por Flowers?

Es importante destacar que ni Bruno Mars ni los otros compositores de When I Was Your Man están directamente involucrados en esta acción legal.

Escenarios posibles en los que la Academia retiraría un premio Grammy ya otorgado

De acuerdo con las reglas de la Academia, un Grammy podría ser revocado en alguno de estos cuatro escenarios:

Fraude en la votación o manipulación

El Grammy sería revocado si se descubre que hubo compra de votos o manipulación indebida del proceso de votación de la Academia de la Grabación.

Uso de música no original o plagio

Si un artista gana un Grammy y luego se demuestra que la canción o álbum infringe derechos de autor o es un plagio, la Academia podría retirarle el premio.

Violación de reglas de elegibilidad

Cada Grammy tiene requisitos específicos sobre fecha de lanzamiento, autoría y producción. Si se descubre que una obra no cumplía con estos requisitos, el premio podría ser revocado.

Conducta inapropiada o escándalos graves

Aunque los Grammy no suelen quitar premios por la conducta personal de un artista, sí podrían hacerlo si se descubre algo que mancha la credibilidad de la premiación. Un caso hipotético sería si un artista mintiera sobre la autoría de una obra.

Casos históricos en los que fue revocado un Grammy