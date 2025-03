Los mejores tips de viaje de Minnie West: estos son los irrenunciables de una auténtica traveler

Viajar es una enseñanza constante, pero también es una perfecta creación de recuerdos y momentos inolvidables junto a las personas que más queremos y con quienes más disfrutamos pasar tiempo: la actriz y productora, Minnie West, nos contó todo sobre su experiencia en Río y sus mejores consejos para viajar sola o acompañada sin perder el estilo.

¿Cuál agregarías tú?

¿De todos los viajes que has realizado en tu vida, ¿cuál ha sido tu favorito y por qué?

Obviamente todos los viajes con mi mamá fueron mis favoritos porque no había mejor compañía, pero si tuviera que escoger uno diferente, mi primer viaje sola que fue a Japón definitivamente. Cada año iba con mi mamá y nos tomábamos fotos en los mismos lugares. Esta vez hice lo mismo, pero sola. Estuvo bastante fuerte y suena súper cliché, pero sí fue un viaje de esos donde te encuentras a ti misma sin querer queriendo. Una especie de “Eat pray love” Fue increíble tener que ver por mí, estar conmigo y aprender lo más que pudiera del idioma. Fue un reto, pero de los mejores de mi vida.

Menciona un objeto o producto que no puede faltar en tu maleta de viaje

Bloqueador ¡obvio! Pero nunca puede faltar una cámara desechable. No hay comparación con las fotos que saca, tienen algo nostálgico/vintage que ninguna otra cámara logra y la emoción de revelar el rollo sin saber qué tal salieron.

Tip de viaje que toda traveler debe saber para no perder el estilo durante sus próximas vacaciones

Ser extra. Llevar outfits que te encantan y que no te atreves a ponerte en donde vives. Déjate ir porque nunca sabes qué lugar o qué ocasión se te puede presentar. Básicamente, empaca como si fueras a encontrarte a Leonardo DiCaprio en cada esquina.

Pensemos que un viaje tiene una moraleja o una enseñanza, ¿cuál es la que te deja Río con Pandora?

Que la vida es para disfrutarla y moverte con el ritmo que toca en ese momento. Río tiene una vibra que te enseña a fluir, a soltar y bailar, aunque no sepas la coreografía. Además, con Pandora me siento más conectada a mi mamá que nunca: Distroller hizo una colaboración con Pandora hace unos años entonces este viaje me recuerda que ella de verdad, ¡sí está en todos lados conmigo!

Menciona 3 cosas que te hayan gustado de Río hasta ahora

1. La energía de la gente, como si todos estuvieran en su mejor día

2. Las vibra, ¡los colores! Tiene una onda setentera retro, todo se siente épico

3. La música en todos lados, te dan ganas de moverte sin darte cuenta.

Menciona 3 cosas que no te gusten de viajar

1. Regresar. Siempre me quiero quedar más tiempo

2. Los aeropuertos

3. No encuentro otra razón en el mundo por la cual no me gustaría viajar.

Conocer diferentes culturas, idiomas... es lo que más me gusta en el mundo

¿Qué es lo que más extrañas del lugar en donde vives cuando viajas?

A mi familia, mis perros y a veces, mi cama.

Tip de belleza para sobrevivir un viaje sin sobrepeso en la maleta

Aquí si soy malísima porque casi siempre acabo con sobrepeso. A veces es inevitable porque me encanta comprar cosas en mercados. Siempre termino llevando algo para decorar cada rincón de mi departamento, así que pocas veces sobrevivo sin sobrepeso. Más bien si ustedes tienen tips, ¡pásenlos please!

¿Cuál es tu colección favorita de Pandora?

Pandora ME: ¡Una colección que se basa en personalización, estoy obsesionada con todo lo que se pueda personalizar! Lo hace muy muy único, personal y especial.