Las 8 mejores películas de otoño para inspirar tu vestuario esta temporada

Qué mejor manera de entrar a la cozy season que viendo una película acompañada de palomitas y pumpkin spice. Desde las clásicas películas ochenteras de terror hasta las romcoms de los noventa, sabemos que en esta selección fílmica encontrarás looks otoñales de ensueño.

Películas con el guardarropa más aesthetic para otoño

Abrigos anchos, varsity jackets y botas largas —todo mientras los personajes caminan en un vecindario donde las hojas en color amarillo y marrón vuelan en el viento. Si esta no es la mejor estética otoñal, no sabemos cuál sería. ¿Cuál es tu película predilecta para la temporada?

Practical Magic (1998)

Sandra Bullock y Nicole Kidman se convierten en las hechiceras adolescentes que siempre quisimos ser. Estas dos hermanas brujas, Sally y Gillian Owens, son maldecidas por su ancestro a nunca encontrar el verdadero amor, y fueron criadas por sus excéntricas tías, Jet y Frances, quienes les enseñan a usar su magia para vivir sus vidas al máximo. Judianna Makovsky (The Hunger Games, Captain America) hizo un vestuario mágico lleno de vestidos en corte princesa de terciopelo, conjuntos de vestido con suéteres de punto y faldas largas que cualquier bruja adoraría.

Scream (1996)

Un clásico de Halloween protagonizado por Neve Campbell, David Arquette, Courteney Cox, Jamie Kennedy, and Rose McGowan. La diseñadora de vestuario Cynthia Bergstrom fue la responsable de crear los icónicos atuendos de los personajes, incluyendo el traje de Ghostface que quedará para la posteridad. Sin embargo, no podemos omitir el look de Coutneney de camisa roja y chaqueta de cuero color cobre, o esa moda colegial de falda escocesa.

When Harry Met Sally (1999)

¿Hay algo más bonito que los escenarios de Chicago y Nueva York en pleno otoño? Mientras vemos a Harry Buns (Billy Crystal) y Sally Albright (Meg Ryan) descifrando su reto amoroso, el vestuario de Gloria Gresham nos transportó a esos lugares con un guardarropa armado por denim, jumpsuits, blazers de hombros anchos y los suéteres tejidos más otoñales.

afp

The Craft (1996)

La historia sigue a un grupo de cuatro chicas de secundaria: Sarah Bailey (Robin Tunney), Nancy Downs (Fairuza Balk), Bonnie Harper (Neve Campbell) y Rochelle Zimmerman (Rachel True), estas chicas forman un aquelarre y practican brujería, todo acompañado de un conjunto de piezas de ropa gótica —chamarras de cuero, botas grunge— y hasta de telas livianas tipo hippie.

The Royal Tenembaums (2001)

Dirigida por Wes Anderson, gira en torno a la excéntrica y disfuncional familia Tenenbaum, compuesta por Royal Tenenbaum (Gene Hackman), su distanciada esposa Etheline (Anjelica Huston), y sus tres hijos dotados pero problemáticos: Chas (Ben Stiller), Margot (Gwyneth Paltrow), y Richie (Luke Wilson). La diseñadora Karen Patch jugó con la paleta de colores de otoño de forma divertida —abrigos afelpados, set de pants rojo y todo lo que sea beige— dentro de la clásica estética Anderson.

afp

Carrie (1976)

Otra película de culto para la temporada, donde reboza la moda setentera, los sacos anchos y el cabello con base. Carrie White (Sissy Spacek) es la chica de preparatoria tímida y socialmente incómoda que posee poderes telequinéticos. Rosanna Norton fue la encargada de crear el vestuario para los personajes de la película, incluido el icónico vestido de gala usado por Carrie —que después vemos ensangrentado—.

afp

Kramer vs Kramer (1979)

Ted Kramer (Dustin Hoffman) y Joanna Kramer (Meryl Streep) pelean la custodia de su hijo y se desenvuelve una historia de drama en medio de las calles de Nueva York. La diseñadora de vestuario Ruth Morley trajo las piezas más clásicas del otoño a estos personajes, entre abrigos y trench coats.

Scent of a Woman (1992)

Nada como el fin de semana de Acción de Gracias en Nueva York para envolvernos en la temporada otoñal. Especialmente tratándose de las familias elite: Al Pacino en una sobria actuación y un ambiente único.