Janet Harbinson y la la película sobre la mujer que revolucionó el whisky

Las mujeres han estado detrás de varias creaciones que fueron un parteagüas para la sociedad —no olvidemos que figuras como Bertha Benz participaron en la invención del automóvil—; y tal es el caso de Janet Harbinson, quien revolucionaría la manera en que vemos el whisky como un legado de lujo. Y ahora tiene su propia película.

Janet Harbinson y su legado en The Macallan

Janet, a quien llamaban ‘Nettie’, era hija del propietario del whisky escocés The Macallan, Roderick Kemp. El esposo de Janet, Alexander Harbinson, dirigió el negocio tras el fallecimiento de Roderick, pero cuando Nettie enviudó, ella tomó las riendas de la empresa familiar. Tenía dos opciones: vender el negocio o hacerse cargo, así que con varios asesores e inversiones con cautela, pero con sabibudía, mantuvo el negocio a flote e incluso ayudó a reconstruir a toda una comunidad.

Por si fuera poco, fue Janet Harbinson la responsable de que The Macallan Fine & Rare 1926 se convirtiera en la botella más valiosa jamás vendida en una subasta —con un precio de 1,5 millones de libras en 2019. Esta evolución y desarrollo de una mujer de negocios se llevó a pantalla con The Macallan- The Spirit of 1926, largometraje protagonizado por Emily Mortimer (Match Point, El regreso de Mary Poppins) y dirigido por Mike Newell (Harry Potter y el cáliz de fuego), donde explican: “Nettie fue la Directora Gerente de The Macallan desde 1918 hasta 1938, y fue durante su mandato, en 1926, que inconscientemente escribió un capítulo histórico: es este heroísmo silencioso lo que hace que la historia de Janet valga la pena contar y compartir”.

Nettie demostró ser una hábil empresaria y tomó una serie de decisiones clave que contribuyeron a asegurar el futuro de The Macallan. Invirtió en nuevos equipos y modernizó los métodos de producción de la destilería, además de enfocarse en desarrollar nuevos mercados para el whisky, especialmente en los Estados Unidos. Además de su éxito en los negocios, Harbinson fue una generosa filántropa y apoyó diversas causas benéficas en Escocia. Fue una ferviente defensora de la educación y los derechos de las mujeres, respaldó activamente las artes y participó en la fundación del Festival Fringe de Edimburgo.

Harbinson falleció en 1956 a la edad de 77 años, pero es recordada como una de las figuras más importantes en la historia de The Macallan y por sus contribuciones al mundo empresarial y la sociedad escocesa.