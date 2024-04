Dónde y hasta cuándo ver la exposición con la ropa original de María Félix en CDMX

La moda de María Félix ha sido motivo de investigación para historiadores, cineastas y fashionistas, por eso no te puedes perder la mini exposición que se ha hecho para presentar la ropa original de La Doña (y uno que otro elemento de decoración de interiores). Estará por breve tiempo en la Ciudad de México y tanto admiradores de la moda como de la actriz mexicana deben hacer un espacio en la agenda. No olvides leer sobre los 10 looks que María Félix puso de moda y hoy puedes seguir usando.

Dónde ver la exposición con la ropa original de María Félix en CDMX

Lleva por nombre María y la moda 1914 - 2024 y es una exposición que ofrece un viaje por el mundo de la alta moda, destacando la influencia cinematográfica de María Félix, su aprecio por los textiles, sus colecciones étnicas y sus notables contribuciones al mundo de la moda.

Con motivo del 110 aniversario de nacimiento (un 8 de abril de 1914), el Palacio de Hierro y el Estate of María Félix a través del Fomento Social María Félix y la colaboración de coleccionistas privados, presentan por primera ocasión un recorrido por el mundo de la alta costura en la que La Doña fue musa de inspiración y cliente de las firmas de lujo Christian Dior, Hermés, Gucci o Cartier.

De igual manera, en María y la moda abordan su presencia cinematográfica, destacando textiles antiguos e indumentarias étnicas que habría usado en distintas películas. Y la parte más personal que viene con varios muebles que le pertenecieron (o bien, son réplicas para la exposición) —como sillones, la chimenea que estaba en su casa de Polanco y la rescataron antes de ser demolida, el tocador que usaba, una réplica de su cama y algunos otros objetos utilitarios de la actriz (vía AD).

¿Dónde y hasta cuándo ver la exposición María en la moda en CDMX?

María en la moda estará abierta al público y es totalmente gratuita desde los pasillos de la planta baja del Palacio de Hierro Polanco (Av. Moliere 222, Polanco). Estará disponible del 4 al 29 de abril 2024.