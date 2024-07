Cosas imprescindibles para hacer en Nueva York durante el verano

Este verano, Nueva York cobra una nueva vida con vibrantes actividades; desde la hermosa exposición Sleeping Beauties en el Metropolitan Museum of Art, coloridos mercados que ofrecen frutas frescas y otras delicias, el regreso de Summer for the City en el Lincoln Center, la posibilidad de hacer yoga a 300 metros de altura, o de explorar el jardín botánico al estilo de Alicia en el País de las Maravillas. Te compartimos posibilidades que harán de tu verano en Nueva York una aventura inolvidable.

La belleza de las ‘Bellas durmientes’

La exposición del Costume Institute, Sleeping Beauties: Reawakening Fashion, reactiva las capacidades sensoriales de las obras maestras. Cuando una prenda ingresa a la colección del Costume Institute, deja de ser un ‘objeto’ de alguien, para volverse una “obra de arte” inmóvil que ya no se puede usar, oír, tocar ni oler. Con esto en mente, la nueva exposición del Met busca reanimar 220 prendas y accesorios que abarcan cuatro siglos y se conectan a través de temas de la naturaleza, para experimentarlos como fueron concebidas: con vitalidad, dinamismo y vida.

Aprovechando tu visita al Met, admira en la azotea la obra del artista kosovar Petrit Halilaj que explora la intersección de la realidad y la fantasía a través del mundo de los dibujos infantiles y que permanecerá hasta el 27 de octubre.

Tampoco te pierdas la Bienal del Museo Whitney, un sello distintivo del Museo desde 1932 y que este año permite ver obras de 71 artistas que innovan en pintura, escultura, cine, performance y más. Más de 3 mil 600 artistas han participado en una bienal.

Vive el Verano en la Ciudad

El ciclo Summer for the City del Lincoln Center regresa para ofrecer cientos de eventos gratuitos y miles de artistas que celebran la multitud de historias que viven en la ciudad. Entre ellos, la compañía de danza Urban Bush Women, con sede en Brooklyn; un concierto de Sinfónica dirigida por el mexicano Carlos Miguel Prieto y actuaciones de cinco compañías de Nueva York: Ballet Hispánico, Alvin Ailey American Dance Theater, American Ballet Theatre, New York City Ballet y Dance Theatre of Harlem.

Hasta el 10 de agosto, asiste a los espectáculos, proyecciones de películas al aire libre, disfruta de ofertas de comida e incluso juega al aire libre. Todos los eventos son gratuitos.

Explora los parques y espacios al aire libre

Sumérgete en la madriguera del conejo en Wonderland: Curious Nature, exposición que transforma el Jardín Botánico de NY con las vistas, escenarios, aromas y hasta las fiestas de té de Alicia en el País de las Maravillas.

Esta temporada es ideal para visitar mercados locales como el de Union Square, que además de fruta y verdura de granjeros locales, tiene productos artesanales.

Otro parque ideal para gozar de un picnic, o una hamburguesa de Shake Shack, es Madison Square Park. Justo enfrente, recomendamos una estancia en The New York EDITION, espacio que originalmente fue sede del Metropolitan Life Insurance Company y que fue reinventado para ofrecer alojamiento en habitaciones con amplias ventanas que enmarcan las vistas de la ciudad. Deléitate en el elegante restaurante de cocina inglesa Clocktower, y en el Lobby Bar, donde hay que probar la tabla de quesos, los crab cakes, la burrata y la propuesta de cocteles sin alcohol como el 5 Madison, con toronja, piña, granada, limón y miel.

Los hoteles EDITION buscan ser microcosmos de las principales ciudades del mundo, ofreciendo una elevada propuesta de servicio, gastronomía y bebidas. Concebida por Ian Schrager y Marriott International esta propiedad es un secreto que debes conocer en Nueva York.

La variedad gastronómica y de Restaurant Week

Aventúrate a probar sabores diferentes en Savta, un restaurante familiar que se inspira en la costa oeste con un toque francés. Aquí suelen emplear ingredientes frescos y el menú cambia según la temporada. Recomendamos las ostras (que en la hora feliz valen 1.5 dólares), el aguacate asado; la pizza con hongos, fontina, y trufa; o la pasta recién hecha de Agnolotti con espinacas y ricota.

Con el pretexto de la Restaurant Week (que se realizará del 22 de julio al 18 de agosto) prueba comidas y cenas de precio fijo, como la propuesta de Philippe Chow, pues luego de que el chef Chow cocinó en las cocinas más destacadas del mundo, llegó a Nueva York en 2004, donde se estableció como pionero y visionario gastronómico. Su menú del Restaurante Week, de 45 y de 60 dólares dependiendo de los platillos, incluye opciones a elegir como Wraps de pollo y lechuga, Satay de camarones, Pollo Beijing, Carne Crujiente con naranja dulce y más.

Disfruta de las alturas

Esta temporada, uno de los miradores más famosos de la ciudad: Edge, ofrece originales clases de yoga o pilates en la terraza, con instructores de Equinox. Desde ahí, admira impresionantes amaneceres a más de 300 metros de altura.

Ubicada en Hudson Yards, Edge es la terraza al aire libre más alta del hemisferio occidental, con un diseño suspendido en el aire, lo que te da la sensación de flotar en el cielo con vistas de 360 grados.

Agenda después un delicioso brunch en Magic Hour, en Moxy Times Square (ubicado en 485 7th Ave), una terraza con increíbles vistas 360 de conocida por sus divertidas esculturas, además de tener hot cakes con algodón de azúcar, de presumir el croissant más grande de la ciudad, y originales cocteles como Some Like It Hot, con Tequila Maestro Dobel, mango picante y thai chili; Moira Rose, con Gin Hendricks, té de frambuesa, limón y Prosecco o Micheladas ‘mágicas’.

Refúgiate del calor en el teatro

Ninguna visita a Nueva York está completa sin una obra o musical de Broadway, y este es el momento perfecto para ver las producciones que recientemente ganaron el Tony, como Suffs, que ofrece un inspirador retrato del movimiento por el sufragio femenino.

Reserva también Hell’s Kitchen, que tiene como telón de fondo Nueva York y temas de Alicia Keys, o la adaptación de la conmovedora historia de amor The Notebook, ahora convertida en un musical. No te pierdas tampoco los últimos meses de Sleep no More, una experiencia en la que tú eliges cómo explorar el McKittrick Hotel.

En el Museum of Broadway, visita la expo que celebra Moulin Rouge! The Musical, invitándote a adentrarte en París. Ve piezas de vestuario y descubre cómo se desarrolló, desde los bocetos, esta obra ganadora del Tony.

Justo en esta zona, The Times Square EDITION será tu refugio perfecto gracias a impresionantes vistas de la ciudad, 452 modernas habitaciones, un gimnasio de última generación, y restaurantes a cargo del chef galardonado con una estrella Michelin John Fraser; entre ellos un jardín apto para todas las estaciones.