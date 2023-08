Paul Mescal habla de la fama, el amor y los shorts realmente cortos

HISTORIA DE ANDRA CUTTLER; FOTOGRAFÍAS DE MARIO SORRENTI; STYLING DE BEAT BOLLIGER

Paul Mescal me muestra sus diminutos shorts desde su habitación en un hotel de Marruecos donde está actualmente grabando Gladiator 2, la esperadísima secuela de Ridley Scott del filme ganador del Oscar del 2000, y el actor irlandés de 27 años me responde cuando le pregunto si tiene unos preferidos.

“Esto es muy emocionante para mí”, dice. “Me encanta. ¿Dónde están mis favoritos?” pregunta, casi tumbando una silla para encontrarlos. “No sé cómo sobreviviría al verano si no tuviera estos shorts. No me gustan mucho los climas cálidos”, dice sosteniendo un par de shorts negros con tres franjas blancas en cada costado. Son O’Neills, una marca irlandesa de shorts para jugar soccer. Durante su reciente visita a West End en A Streetcar Named Desire, los fanáticos se amontonaron diariamente en la entrada de los artistas para dar un vistazo al actor que iba a correr por las mañanas usando sus shorts favoritos muy al estilo de los 80. Se apena y dice, “O’Neills se aprovechará de todo esto”.

Mescal sigue acostumbrándose a la atención que ha recibido desde el papel que lo lanzó a la fama en la adaptación de Sally Rooney, Normal People, de Hulu que fue hace tres años y su subsecuente ascenso al estrellato. La serie –aclamada por su tierna representación de una relación joven, incluyendo escenas sexuales hiperrealistas– llegó a nuestros hogares durante la primavera del 2020, alcanzando a una audiencia que estaba confinada después de las cuarentenas del Covid. Mescal recibió una nominación al Emmy por su enternecedora interpretación de Connell, y tanto él como su delgada cadena plateada (que también usa su personaje) se convirtieron en la nueva obsesión del internet.

“Si hago series como Normal People, el mundo tendrá una necesidad de saber más”, dice respecto al interés del público en su vida personal. “El ochenta por ciento de eso es agradable. Y el otro 20% es devastador”.

T-shirt, Gucci. Arete y collar, Cartier Juste Un Clou. FOTO: MARIO SORRENTI

La parte devastadora puede decirlo en referencia a su relación (y separación) de la artista Phoebe Bridgers, que ha sido parte de los tabloides y de videos de TikTok durante los últimos tres años. “Lo que más duele es lo personal que es. No es incumbencia de nadie y nunca debería ser tema de conversación porque es algo indecente. Y es hiriente”, dice. “Honestamente, me enoja… es el derecho a la información que la gente cree tener, eso me hace perder la cabeza”.

Mescal ha caído en las redes de Hollywood durante sólo tres años. Parece actuar de una manera precavida. No ha escrito ningún tuit desde el 2020 y no tiene otras cuentas de redes sociales, no tiene una marca de licor, ni está tratando de crear alianzas con otros negocios. Después de asistir a la escuela de artes Lir Academy, en Dublín, trabajó en el teatro durante dos años, en parte porque audicionar para papeles de la TV le parecía “aterrador”.

“Siento que el juego que estoy jugando ahora es el de una persona joven. Y sé que soy joven pero quiero poder hacer esto todo el tiempo”.

“No me creía los diálogos que tenía que decir” , cuenta. “Recuerdo haber audicionado para algunos programas. Eran audiciones de 2 frases. Iba sólo para decidir dos ridículos diálogos”.

“Hay un límite para la actuación”, dice Andew Scott, el atractivo sacerdote de Fleabag y coestrella de Mescal en el próximo filme Strangers, la adaptación de Andrew Haigh de la novela de 1987 de Taichi Yamada que lleva el mismo nombre. “Creo que su esencia siempre sale a la luz de alguna manera, su actitud. Y eso es lo que creo que tiene: un alma sencillamente increíble, gentil e inteligente”. Y continúa, “Suena como algo inusual, que alguien que está en esa etapa de su vida esté interesado en crear un cuerpo de trabajo, pero esa es su genuina realidad”.

Suéter, top y pantalón, Gucci. Arete y collar, Cartier Juste Un Clou. Anillo, Panthère de Cartier. FOTO: MARIO SORRENTI

Mescal –quien a principios del año recibió un guiño de la academia por su interpretación de un joven padre en Aftersun de Charlote Wells– se enfoca en proyectos cerebrales y con carácter que no tengan “diálogos ridículos”. Este otoño, protagonizará la adaptación de Garth Davis del libro de Iain Reid, Foe, de la mano de Saoirse Ronan. Situada en 2065 en el Medio Oeste, el filme es una obra de ciencia ficción, aunque el género es un tema secundario en la reflexión que hace respecto a las relaciones a largo plazo. Mescal interpreta a Junior, un granjero a quien le ofrecen la oportunidad de vivir en el espacio mientras su esposa, Hen (interpretada por Ronan), se queda en casa en su lejana granja, aunque ella no está totalmente sola.

Top, pantalón y botines, Gucci. Arete y collar, Cartier Juste Un Clou. FOTO: MARIO SORRENTI

“La sensación de estar en una relación y estar enamorado, para mí, a veces puede sentirse como cabalgar en un caballo con los ojos vendados. Es una gran sensación”, dice. “El reto de este filme fue saber qué se siente estar en una relación agotada. Es una sensación con la cual no me siento familiarizado”.

Mescal tiene varios proyectos en marcha, incluyendo la adaptación de Richard Linklater de Merrily We Roll Along de Stephen Sondheim, y además está negociando interpretar a William Shakespeare en Hamnet de Chloé Zhao. Con estos y el estreno de Gladiador 2, Mescal está en el precipicio de catapultarse a otro estrato de la fama consolidando su estatus como uno de los grandes talentos cinematográficos de la siguiente generación.

“La sensación de estar en una relación y estar enamorado, para mí, a veces puede sentirse como cabalgar en un caballo con los ojos vendados. Es una gran sensación”.

La dedicación, de acuerdo a Ronan, siempre ha estado ahí. “La primera vez que vi a Paul actuar en un comercial para las salchichas de Denny’s, en Irlanda”, recuerda Ronan, “me va a matar por mencionarlo pero no es broma, fue la primera vez que dije, ‘Wow, ¿quién es?’ Es muy bueno”.

La viralidad del internet, los chismes, las alfombras rojas, incluso su selección de papeles, Mescal sabe que todo esto es pasajero. “Siento que estoy en un juego de jóvenes”, dice, “y sé que soy joven, pero quiero poder hacer esto toda mi vida”.

Lo que más perdura es lo que lo mantiene aferrado a esto. “Tengo la sensación de que cuando tenga 50 años, si tengo la suerte de seguir actuando, podré ver en retrospectiva las relaciones personales que habré construido y diré, ‘Claro, todo lo que hice era para esto’”.

Esta entrevista, sesión de fotos y video se realizaron antes de la huelga SAG-AFTRA.

TRADUCCIÓN: ITZCÓATL YEDRA HERNÁNDEZ

Abrigo y t-shirt, Gucci. Aretes y collar, Cartier Juste Un Clou. FOTO: MARIO SORRENTI

Esta entrevista aparece en la edición de septiembre 2023 de Harper’s Bazaar, a la venta el 30 de agosto.