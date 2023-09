MTV Video Music Awards: Doja Cat, Taylor Swift y el resto de los looks más extravagantes

Los MTV Video Music Awards 2023 son una de las grandes citas de la música y su alfombra roja —ahora pink carpet— se ha caracterizado por ser una de las más extravagantes y arriesgadas. Año con año vemos looks intensos que nos dejan toda una colección para la historia looks que, en muchas ocasiones, está llena de excesos. Este año, los VMAs se han celebrado en el Prudential Center en Newark, y como siempre la gala ha estado llena de música en directo, con las actuaciones de Anitta, Cardi B, Megan Thee Stallion, Doja Cat, Olivia Rodrigo y hasta Peso Pluma. Entre las estrellas que pasaron por el photocall destacan Taylor Swift, Selena Gomez, Shakira, Chloe Bailey y más. ¿Cuál es tu look favorito?

Doja Cat

en Monse. getty

Anitta

en Schiaparelli getty

Shakira

en Versace. getty

Selena Gomez

en Oscar de la Renta getty

Chloe Bailey

en Roberto Cavalli. getty

Nicki Minaj

getty

Taylor Swift