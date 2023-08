Meghan Markle y su look de Bleusalt completamente ecológico

Meghan Markle, al igual que Angelina Jolie, tiene uno de los guardarropas cápsula más prácticos de entre las celebridades. Ahora la duquesa de Sussex nos sorprendió con un modelo clásico del 2000 para una aparición sorpresa para el sitio web de Archewell, la fundación que ella y Harry tienen. En el video, filmado en su jardín en Montecito, se ve a Harry y Meghan mientras llaman a algunos de los 26 miembros de la primera cohorte que recibirán la ayuda financiera para sus proyectos de altruismo.

Meghan Markle con un vestido ecológico de cuello de tortuga

En el video, Meghan luce un conjunto beige de top sin mangas y cuello alto de la marca sostenible de California, Bleusalt, y falda de la misma firma y en el mismo color. En palabras de Bleusalt, es el sleeveless turtlneck y la falda Cindy Pant en too camello hecho 100% ecológico en Estados Unidos, “con las fibras más suaves del mundo”. El proyecto es descrito por Vanity Fair como “un proyecto filantrópico que reúne a una cohorte intergeneracional de líderes que abogan por un ecosistema tecnológico inclusivo, equitativo y responsable. En un nuevo video anunciando las iniciativas lideradas por jóvenes que se unirán al fondo, el duque y la duquesa explicaron sus razones para trabajar en hacer que Internet sea más seguro”.

No es la primera vez que Meghan Markle apuesta por una firma ecológica para sus apariciones públicas. Cuando estuvo en Reino Unido para el One Young World Summit en Manchester, llevó una blusa con lazo sin cuello y los pantalones de lana a juego de Another Tomorrow, una marca de ropa femenina de Nueva York descrita como “sostenible, ética, desde la granja hasta la tela y el taller”.

Markle siempre ha sido fanática de las marcas de moda sostenibles. El día de su boda, por ejemplo, usó un famoso vestido de Stella McCartney. También es una gran defensora de la ropa y los accesorios listos para usar de Gabriela Hearst, e incluso ha lucido etiquetas ecológicas más accesibles como Rothy’s, Cuyana y Everlane.