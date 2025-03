Lindsay Lohan tiene la fórmula de la juventud eterna: Almond milk hair

El drástico cambio que tuvo Lindsay Lohan de unos años a la fecha ha sorprendido a todo el mundo y aunque no ha revelado su secreto, algunos expertos indican que esa magia proviene de las células madre que regeneran todo a su paso, pero la fórmula de la eterna juventud de Lindsay no queda sólo en la vitalidad de su piel, también nos ha sorprendido recientemente con un radical cambio de look con el que le dice adiós al característico tono cobrizo que llevaba desde que la vimos en Juego de Gemelas hace 27 años.

Almond milk hair, el nuevo cambio de look de Lindsay Lohan

La nueva apuesta de Lindsay Lohan para rejuvenecer no está en la vitalidad de su piel, aunque ahí inició gracias a la ayuda de las células madre. Como si se tratara de una segunda etapa en el proceso de transformación completa, la actriz ha dejado su imagen en manos de Dimitris Giannetos su hair stylist de confianza.

Se trata de un el rubio suave, fresco y cremoso que no dejó rastro del tinte cobrizo al que nos tenía acostumbradas y que ha lucido durante la mayor parte de su carrera.

El tono fue creado por el estilista de famosos Dimitris Giannetos, quien le puso el mismo nombre en su propia publicación de Instagram. El experto en color también trabajó en el corte y declaró que colaboró con el fabricante de pelucas y postizos personalizados Noah Scott para lograrlo. (Eso también significa que probablemente el rojo esté ahí abajo, así que no te preocupes demasiado).

En cuanto al peinado, Giannetos le dio a la estrella de Freaky Friday una raya al lado pronunciada y un brushing retro con grandes ondas hollywoodenses muy al estilo Jessica Rabbit.

Con un fabuloso labial vampírico intenso en acabados mate y ojos ahumados delicadamente, Lindsay Lohan ha vuelto a robar miradas pues estamos seguras de que este cambio de look tiene relación con algún nuevo papel en el cine, además del que ya está próximo a estrenarse junto a Jamie Lee Curtis.