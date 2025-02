La inolvidable noche que Roberta Flack recibió un Grammy a la trayectoria musical en 2020

Apenas han transcurrido los primeros dos meses de 2025 y ya nos llenó de sorpresas, unas gratas y otras no tanto, una de ella fue la muerte de Roberta Flack, la talentosa cantante afroamericana que cautivó con su impecable talento y su apasionada voz.

Para homenajear la memoria de Roberta Flack, hoy en Harper’s Bazaar recordamos la noche cuando recibió el Grammy a la trayectoria en 2020.

La noche en que Roberta Flack ganó el Grammy en 2020

La ceremonia de los premios Grammy 2020 estuvo llena de momentos inolvidables, pero uno de los más emotivos fue la victoria de la legendaria Roberta Flack. Con una trayectoria impecable y un legado musical incomparable, su triunfo reafirmó su posición como una de las artistas más influyentes de todos los tiempos.

Los Grammy homenajean la trayectoria de Roberta Flack

Roberta Flack, conocida por su inconfundible voz y éxitos como Killing Me Softly with His Song, recibió un Grammy especial en honor a su carrera. Su influencia en el soul, jazz y R&B ha dejado una marca imborrable en la industria musical.

La premiación se convirtió en un homenaje a su legado. Artistas contemporáneos rindieron tributo a su obra con interpretaciones de sus canciones más icónicas, demostrando la relevancia y atemporalidad de su música.

El reconocimiento a Roberta Flack no solo celebró su pasado, sino que también destacó su impacto en las nuevas generaciones de músicos. Su estilo único y la profundidad de sus letras siguen inspirando a artistas de distintos géneros.

Reacciones y emoción en la ceremonia

Aquella noche del 26 de enero de 2020, el público y los asistentes aplaudieron de pie, reconociendo su invaluable contribución a la música estadounidense. En su discurso de agradecimiento, Flack expresó su gratitud y recordó la importancia del arte como una herramienta de cambio y expresión.

Esta mañana fue anunciado su deceso luego de haber sido diagnosticada con esclerosis lateral amiotrófica (ELA) en 2022, esta enfermedad provocó también que Roberta Flack perdiera su capacidad vocal, lo que la obligó a retirarse hace ya varios años, pues en 2016 también sufrió un derrame cerebral que le impidió volver a tocar el piano.