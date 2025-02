Jane Fonda lo volvió a hacer, y es que además de ser una actriz completa y consagrada, es una activista política de toda la vida. La han arrestado al menos cinco veces durante manifestaciones contra el cambio climático, el racismo y la guerra de Vietman, siendo esta última la causa que nos dejaría una foto para el recuerdo y la posteridad.

Durante la pasada entrega de los SAG Awards 2025, Jane Fonda pronunció un emotivo discurso sobre la inclusión, la empatía y la colectividad lo que nos hizo recordar una de las fotografías más icónicas de su primer arresto, cuando se manifestaba en contra de la Guerra de Vietnam.

La historia detrás del corte de cabello de Jane Fonda en la icónica foto de su primer arresto

La icónica foto de Jane Fonda siendo arrestada en 1970 no solo se convirtió en un símbolo de resistencia política, sino que también dejó una marca en la historia de la moda y la cultura pop. En la imagen, Fonda aparece con un corte de cabello shag, que se volvió muy popular en la década de los 70’s.

Fonda fue arrestada en Cleveland, Ohio, mientras protestaba contra la guerra de Vietnam y el gobierno de Estados Unidos la acusaba falsamente de tráfico de drogas (cargos que luego fueron retirados). Su corte de cabello en la fotografía, con capas desordenadas y flequillo, fue obra del legendario estilista Paul McGregor, quien también creó el icónico peinado de Farrah Fawcett.

La histórica foto del arresto de Jane Fonda en 1970 X

No es casualidad que esa misma década el punk estallará en su máxima expresión en Inglaterra y el corte shag fuera adoptado por mujeres de dicho movimiento y es que no sólo se convirtió en una bandera de protesta política, sino también sexual, ya que Jane Fonda estaba cansada de ser el personaje de la rubia sexualizada, por lo que no sólo decidió romper ese discurso audiovisual sobre su imagen con un corte shag, sino que cambió su color de rubio intenso a un castaño oscuro que agudizó sus expresiones faciales y le dio mayor profundidad a su mirada, haciéndola ver como una versión malvada de Jane Fonda.

Jane Fonda en los SAG Awards 2025 Getty images

El corte shag de Jane Fonda se convirtió en un referente de estilo y en un símbolo de su espíritu rebelde. Su look desenfadado, sumado a su activismo político, marcó a una generación y demostró cómo la moda y la protesta pueden entrelazarse. Hoy en día, su arresto y su imagen siguen siendo inspiración tanto en la lucha social como en las tendencias de belleza.