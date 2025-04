Antes de morir, Val Kilmer reveló los motivos por los que pasó 20 años soltero

Anoche recibimos la noticia de que Val Kilmer, el inolvidable Batman de los 90’s murió a causa de una neumonía, luego de haber sido diagnosticado con cáncer de garganta en 2015, aunque mantuvo este diagnostico en secreto durante varios años, finalmente reveló todos los detalles de su enfermedad en su autobiografía titulada I’m Your Huckleberry, donde habló también de su vida privada y el motivo por el que pasó 20 años soltero luego del divorcio con su única esposa y madre de sus hijos, la actriz británica, Joanne Whalley.

No he tenido una novia en 20 años. La verdad es que parte de todos los días estoy solo. Siempre he encontrado a las mujeres infinitamente más interesantes que los hombres. Quizás es por eso que siempre nos hemos llevado bien. Somos grandes elefantes rojizos ... y ellas son mariposas Val Kilmer sobre su decisión de permanecer soltero 20 años

Así es, a pesar de haber sido uno de los galanes más codiciados de la década de los 90’s cuando interpretó al inolvidableno tuvo romances formales durante los últimos años de su vida. A través de suAdemás, reveló un par de amores imposibles en su juventud, por ejemplo, aceptó estar irremediablemente enamorado deContuvo algo—según sus propias palabras— y depensóEn el mismo texto, Kilmer declaró abiertamente haber estado enamorado de

Sin embargo, para Vil Kilmer hubo dos relaciones muy significativas después de su divorcio en 1996. Cher y Daryl Hannah marcaron su vida: vi a Cher como un personaje menos que fascinante de los chismes. No estaba motivado para conocerla, no por esnobismo sino simplemente porque estaba seguro de que no teníamos nada en común.

Pero se equivocó, Cher era divertida, histéricamente divertida. Terminé llevándola a casa en la parte trasera de mi Harley por las calles de Manhattan. Ella amaba a la Harley. A los dos nos encantó reír y seguimos haciéndolo durante más de un año”.

Con Daryl Hannah compartió un breve romance que lo dejó marcado. Sabía que la amaría con todo mi corazón para siempre. Ese amor, invisible, efímero e infinito, no ha perdido nada de su fuerza, reveló Kilmer. Cuando se separaron, lloró todos los días durante medio año. No fue una gran sorpresa que terminara casándose con Neil Young. Se trataba de un gigante que atraía a otro.

De su único matrimonio con la actriz británica, Joanne Whalley, Vil Kilmer tuvo dos hijos: Mercedes y Jack Kilmer quienes confirmaron el deceso del actor anoche, a los 65 años.