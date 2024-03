Aislinn Derbez, la mujer de sus propios sueños

Referente del entretenimiento, la moda y el bienestar, Aislinn Derbez se ha ganado un lugar bajo el spotlight, mientras continúa fomentando el amor propio que tanto la caracteriza.

Aislinn Derbez revaloriza el paso del tiempo buscando un constante equilibrio entre el cambio y el movimiento. Nuestra estrella de portada de abril en Harper’s Bazaar engalana un fascinante coverstory donde la actriz, productora y emprendedora refleja su verdadera esencia.

Saco y cinturón, Prada. Reloj Constellation, Omega. Fotografías de JUANKR / Fashion styling de CATERINA OSPINA.

Saco, shorts y cinturón, Prada. Reloj Constellation, Omega. Fotografías de JUANKR / Fashion styling de CATERINA OSPINA.

Si no te gusta lo que ves en el espejo, ríete, te va a empezar a gustar un poco más. Luego, anímate a soñar y a convertir en realidad todo aquello que siempre quisiste ser... Estas palabras llegan a mi mente al escuchar hablar a Aislinn Derbez, a quien hemos visto crecer en pantalla y a través de las redes sociales, y hemos sido testigos de varias etapas de su vida, siendo la que vive actualmente, una de las mejores, pues como bien dice: “Siento que hoy, más que nunca, mi estilo refleja a esa mujer de mis sueños, una en la que me ha costado tanto trabajo interno convertirme”.

Vestido y zapatos, Dior. Reloj Constellation, Omega. Fotografías de JUANKR / Fashion styling de CATERINA OSPINA.

No obstante, confiesa que aunque se ha enfrentado a un sinfín de cambios, no le da miedo ni le incomoda en lo absoluto evolucionar. “Antes me asustaba, hoy entiendo que la vida es cambio constante y movimiento. Si algo he aprendido, es que entre menos resistencia pongo a los cambios, más regalos maravillosos me traen; y como digo en mi podcast: ‘sin caos no hay cambio y sin cambio no hay evolución’”.

Bajo esta misma línea, Aislinn se ha convertido en un referente del wellness gracias a su plataforma “La magia del caos”, la cual hoy suma más de 1 millón y medio de seguidores, quienes comparten un deseo en conjunto: el bienestar. “Creo que finalmente estamos entendiendo que la responsabilidad de estar bien está únicamente en nuestras manos. Es muy común echarle la culpa de nuestros problemas a los demás, pero el tomar acción y responsabilidad de cuidarnos mejor, es algo que sólo depende de nosotros. Por ello creo que el autocuidado y autoconocimiento que antes era ‘una moda’ o ‘cosa de hippies’, ahora se está convirtiendo en una necesidad fundamental y primordial de nuestras vidas”.

Saco y pantalón, Bottega Veneta. Reloj Constellation, Omega. Fotografías de JUANKR / Fashion styling de CATERINA OSPINA.

Vestido, Louis Vuitton. Reloj Constellation, Omega. Fotografías de JUANKR / Fashion styling de CATERINA OSPINA.

Fue esta necesidad de bienestar, la que hace unos años la llevó a crear su plataforma. En palabras de Ais, “Para mí, el podcast y plataforma “La magia del caos” representa un lugar seguro donde podemos aprender qué implicaría ser una mejor versión de nosotros mismos. Es uno de los proyectos más importantes de mi vida, porque es la materialización de años de esfuerzo, y a mí me gusta ver este proyecto como el gran abanico de posibilidades y de herramientas que me hubiera encantado tener para conocerme mejor, atravesar momentos dolorosos, aprender a relacionarme de manera sana y crecer sin ir caminando a ciegas”. Y ante la pregunta ¿crees en la magia?, con total seguridad nos confiesa: “Sin duda. Siento que la cantidad de magia que surge cuando te vuelves responsable de tu bienestar, es como una fuente inagotable; y esa magia es lo que le da sentido a mi vida”.

Vestido, Missoni. Reloj De Ville Trésor, Omega. Fotografías de JUANKR / Fashion styling de CATERINA OSPINA.

Top, pantalón y cinturón, Saint Laurent by Anthony Vaccarello. Reloj De Ville Trésor, Omega. Fotografías de JUANKR / Fashion styling de CATERINA OSPINA.

Un estilo atemporal

“Cada vez me gusta más la moda y últimamente se ha vuelto parte intrínseca de mi personalidad. Constantemente cambio de opinión y de gustos, y por lo mismo, he cambiado muchísimo de estilo a lo largo de mi vida... me encanta cuando éste nos ayuda a reflejar quienes sentimos que somos por dentro”, comenta. Sin duda alguna, hoy Aislinn es un referente de la moda. Es por ello que trabaja de la mano de Omega, marca de alta relojería de la cual es amiga. “Me encanta lo que esta firma representa: la elegancia, lo atemporal, lo clásico que jamás pasará de moda, su tecnología y sus valores”. Su colección favorita es Constellation, por su sutileza, elegancia y sofisticación. “Me encanta el modelo en oro rosa con diamantes. Combina con todo y luce brutal con cualquier outfit”, asegura.

Y respecto al valor que ella le da al tiempo, un principio que comparte con la marca, con seguridad nos cuenta. “La vida de un ser humano promedio es de aproximadamente 4 mil semanas. ¡En realidad es muy poco! Saber gestionar nuestro tiempo es de las cosas más importantes en la vida, así como cuidar muy bien a qué y a quién le damos nuestra atención, pues es lo más valioso en lo que podemos invertir”.

Por amor propio

“Me encuentro en un momento de mucha plenitud y satisfacción con lo que he logrado, y te confieso que, al mismo tiempo, me siento saturada y agotada; los últimos tres años han sido de no parar ni un segundo de trabajar y viajar, al mismo tiempo que ser mamá y cosechar muchos frutos. Han sido los mejores años de mi vida sin duda, pero no me he dado el tiempo ni espacio para digerir todo lo que me ha pasado. Me siento en un momento en el que la vida me está pidiendo volver hacia adentro y parar todo un poco, pero es como querer frenar un tren que va a 300 km por hora”, confiesa.

No obstante, reconoce que el permanecer soltera por un buen rato le ha permitido reencontrarse con sí misma y disfrutar de la vida. “Estando soltera he logrado cosas importantes como: volver a mí, sentir cosas que no quería sentir, a estar cómoda en la incomodidad, a descubrir qué hay detrás de la soledad que antes tanto evitaba, a no volver a confundir el amor con abandonarme a mí; a ordenarme por dentro y tener claridad de qué quiero y no volver a conformarme con menos jamás”.

Vestido y medias, Dolce&Gabbana. Reloj Constellation, Omega. Fotografías de JUANKR / Fashion styling de CATERINA OSPINA.

Vestido, Valentino. Reloj Constellation, Omega. Fotografías de JUANKR / Fashion styling de CATERINA OSPINA.

Bajo esta premisa, nos comparte cómo es que hoy día ve el amor, el cual, ante todo, asegura debe ser propio. “Es fomentar la presencia. Es cuidar y nutrir constantemente la relación con acciones. Es construir poco a poco una relación sin prisa, sin expectativas ni exigencias, –y me refiero a todo tipo de relaciones, no sólo de pareja–. Es autorresponsabilidad y observarse a uno mismo diariamente. Es cuidarme y sostenerme a mí, para poder hacer lo mismo por los demás. Es libertad, paciencia, respeto, balance, comunicación clara y honesta, acuerdos, saber poner límites firmes y amables y mil cosas más”.

Para finalizar, Aislinn nos cuenta respecto a lo que el futuro le depara. “Estoy muy emocionada con crear mis propios proyectos audiovisuales. A principios del 2024 por fin realizamos una película que quería producir desde hace cinco años. También tengo otros proyectos que voy a producir. Este año será uno de planeación de esos proyectos, eventos y viajes muy especiales”.

Vestido, Prada. Reloj Constellation, Omega. Fotografías de JUANKR / Fashion styling de CATERINA OSPINA.

