Cómo cambió el efecto lipstick por el coronavirus

¿Por qué aumentaba la venta de lápiz labial (efecto lipstick) en periodo de crisis y cómo lo cambió todo la pandemia por coronavirus?

Internacionalmente conocido como efecto lipstick (aunque nunca comprobado en su totalidad por los expertos), este afirmaba que durante las crisis, se compran más labiales.

Sin embargo, la actual crisis de salud , ocasionada por la pandemia por coronavirus, también está cambiando la manera en la que consumimos moda y belleza.

El término económico fue creado por el empresario multimillonario estadounidense Leonard Lauder, quien actualmente es el presidente emérito de The Estée Lauder Companies Inc.

Su teoría señala que, durante las crisis económicas, el interés de los consumidores cambia; en lugar de adquirir costosos objetos de lujo, buscan artículos más accesibles, pero ligados a la imagen.

De ahí que, en una entrevista publicada por The New York Times en 2001, Leonard Lauder, afirmara que el consumo de lipsticks aumentaba de manera inversamente proporcional al de la economía.

Sin embargo, The Economist refutó la idea de Leonard afirmó: “No hay cifras fiables para asegurar tal cosa”.

De cualquier forma, estudios y cifras a favor o en contra, el término: efecto lipstick se consolidó y comenzó a ser utilizado con mayor frecuencia.

Aunque, empresas especializadas en el análisis de tendencias, como Euromonitor, siguieron de cerca el fenómeno, encontrando que, durante periodos críticos, no sólo se compran más labiales. Por ejemplo, durante la recesión del 2008, la venta de esmaltes de uñas aumentó en Europa; mientras que los estadounidenses prefirieron las máscaras de pestañas.

El poder del labial

Pero la historia del auge del lápiz labial nos remonta años atrás, más puntualmente al periodo de la Segunda Guerra Mundial.

En esos momentos, la frase beauty is your duty se popularizó y fue impulsada por el ex ministro del Reino Unido, Winston Churchill.

Durante la guerra, aunque la producción de cosméticos se detuvo, hubo una excepción, pues el político inglés consideró que el uso de lápiz de labios «levantaba la moral de la población”.

Esto podría significar un explicación alternativa al hecho de que durante los días más grises, se opte por un poco de color.

La historiadora Laura Clouting comentó para el diario The Telegraph: “Eran vidas ordinarias impactadas por acontecimientos extraordinarios. Si cada parte de su existencia era intervenida por el gobierno, la apariencia era lo único que podían controlar”.

En otras (y más sabias) palabras, como diría Coco Chanel: «Si estás triste, ponte más labial y ataca».

Pero no se trata de cualquier lipstick, según un estudio de la Universidad de Manchester los hombres pasan, aproximadamente, 7.3 segundos mirando a mujeres con labios rojos; 6.7 si lucen tonos rosas, y 2.2 si están al natural.

Geoff Beattie, quien llevó a cabo el experimento, comentó para The Daily Mail: «Este estudio demuestra que los labios representan uno de los aspectos más sensuales del cuerpo de una mujer y juegan un papel crítico en la atracción humana».

Por otro lado, existen diversos estudios científicos en los que se establece una clara relación entre la autoestima de una persona y el uso de maquillaje.

Efecto coronavirus

Pero la pandemia actual lo ha cambiado todo; no solo ha dejado a un lado los pronósticos de tendencias de moda, que se han quedado por debajo de las nuevas prendas must have de la temporada: las pijamas y los pants.

También ha cambiado las rutinas de belleza (en las que las mascarillas faciales se han vuelto sensación) y la forma en la que nos maquillamos.

Pero, volviendo a los datos duros, según Nielsen México, en marzo, aumentó considerablemente el consumo de productos de canasta básica en América Latina.

Mientras que otros rubros sufrieron un considerable descenso, como los cosméticos, los cuales bajaron un 23%,del 22 al 28 de marzo.

Sin embargo, de acuerdo a The Business of Fashion, las ventas de cosméticos no han bajado en Estados Unidos, de hecho, ¡han aumentado!

Aunque, el labial ya no es el objeto más solicitado. De hecho, entre los productos de belleza más comprados en Amazon México, la barra de labios no figura entre los 10 primeros lugares.

Después del gel antibacterial, el jabón desinfectante y los cubrebocas, aparecen tratamientos antiedad y ¡tijeras para cortar el pelo!

Mientras que, según la lista de maquillaje más vendido del portal de Sephora México, en los primeros lugares están las paletas de sombras, blush y contour, y en el quinto lugar: Power Bullet Matte Lipstick, de Huda Beauty.

La lógica indicaría que los productos que actúan y embellecen la parte superior de la cara (sean correctores para el contorno de ojos, sueros antiedad o máscaras para pestaña) tendrán su boom.