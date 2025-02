Factores que influyen en la fijación de un perfume y que debes tomar en cuenta al elegir, según expertos

¿Alguna vez te has preguntado por qué tu perfume no fija suficiente tiempo en tu piel? Quizá no estás tomando en cuenta alguno de estos factores al momento de elegir.

Los perfumes frescos son ideales para quienes buscan una fragancia ligera y revitalizante. Sin embargo, su duración en la piel puede ser menor en comparación con perfumes más intensos.

Hoy en Harper’s Bazaar te explicamos los factores que influyen en su permanencia y fijación en la piel y te damos algunos consejos para que el aroma dure más tiempo.

Factores que influyen en la duración de un perfume fresco

Recuerda que la fijación y durabilidad de una fragancia no sólo depende de la calidad de los ingredientes del perfume, la química está detrás del éxito o el fracaso en este proceso.

Concentración de aceites esenciales

La composición del perfume es determinante. Los Eau de Cologne (2-5%) y Eau de Toilette (5-15%) contienen menos aceites esenciales que un Eau de Parfum (15-20%), lo que afecta su longevidad. Optar por concentraciones más altas puede mejorar la durabilidad del aroma.

Los perfumes frescos suelen ser más volátiles Getty images

Notas olfativas y fijadores

Los perfumes frescos contienen notas cítricas (limón, bergamota, naranja) y acuáticas que son altamente volátiles y se evaporan rápidamente. Para prolongar su duración es recomendable elegir fragancias con fijadores como el almizcle blanco, ámbar o maderas ligeras.

Tipo de piel

El tipo de piel juega un papel crucial en la fijación del perfume.



Piel seca: absorbe y evapora el perfume más rápidamente.

absorbe y evapora el perfume más rápidamente. Piel grasa: retiene mejor la fragancia, ya que los aceites naturales actúan como fijadores.

Para mejorar la durabilidad del aroma hidrata tu piel con una crema sin olor antes de aplicar el perfume.

Mantén siempre tu piel hidratada Getty images

Técnica de aplicación

Si lo tuyo son los aromas frescos, que suelen ser más volátiles que las fragancias dulces, maximiza su duración aplicándolo en zonas de pulso como muñecas, cuello y detrás de las orejas y evita frotar las muñecas tras la aplicación, ya que esto rompe las moléculas del perfume y acelera su evaporación.

Si te es posible adquirir tu perfume en kit, refuerza la fragancia usando un gel de ducha o loción corporal de la misma línea olfativa.

Clima y temperatura

El entorno influye en la evaporación del perfume, ya que en climas cálidos, el calor acelera la evaporación del aroma, mientras que en climas fríos. el perfume dura más tiempo debido a una evaporación más lenta.

Aplica perfume en tus muñecas, pero no las frotes Getty images

Almacenamiento del perfume

Para conservar la calidad y duración de tu fragancia guarda el frasco en un lugar fresco, seco y oscuro, así evitarás la exposición directa a la luz solar y el calor, ya que pueden alterar su composición.