Tiffany & Co. rinde homenaje a la belleza infinita del océano con la colección Blue Book 2025: Sea of wonder

En una celebración de la alta joyería como arte y poesía, Tiffany & Co. presenta Blue Book 2025: Sea of Wonder, una colección excepcional que transforma la magnificencia del océano en piezas de diseño visionario. Concebida por Nathalie Verdeille, directora artística de joyería y Alta Joyería de la Maison, esta colección rinde homenaje al legado acuático de Jean Schlumberger a través de una travesía estética que se sumerge desde lo figurativo hasta lo abstracto, exaltando el esplendor bioluminiscente y etéreo del mundo marino.

Dividida en capítulos inspirados en criaturas y paisajes submarinos, la colección comienza con Ocean Flora, donde esmeraldas de Zambia flotan con gracia sobre jardines de diamantes, evocando el movimiento sereno de las algas en aguas cristalinas. Seahorse, por su parte, reinterpreta el icónico broche de Schlumberger con una fusión de piedras lunares, zafiros y circones, capturando la elegancia y complejidad de estos seres marinos con un enfoque contemporáneo.

Tiffany & Co Blue Book Cortesía

En Sea Turtle, la geometría del caparazón se sublima en composiciones de diamantes y oro meticulosamente grabado. Una de las joyas más ingeniosas de este capítulo es un colgante transformable, que mediante un mecanismo oculto se convierte en broche, simbolizando el tránsito de la tortuga entre tierra y mar. Starfish brilla con una interpretación celestial del animal marino, donde rubíes de Mozambique, diamantes de corte rosa y oro amarillo de 18 quilates convergen en piezas de corte escultórico y técnica magistral.

Tiffany &Co Blue Book Cortesía

El capítulo Urchin rescata la tradición del esmalte paillonné, con un acabado iridiscente que recuerda las texturas vibrantes de los erizos de mar, mientras que Wave cierra la colección con un derroche de dramatismo: un collar monumental en turmalinas azules de más de 17 quilates y diamantes evoca el dinamismo de una ola en movimiento, inspirado en las formas voluminosas del icónico collar Leaves de Schlumberger.

Tiffany & Co Blue Book Cortesía

Blue Book 2025: Sea of Wonder no solo reimagina la flora y fauna marina con asombroso virtuosismo, sino que reafirma el espíritu audaz de Tiffany & Co. por desafiar los límites del savoir-faire en Alta Joyería. Presentada en un exclusivo evento en Nueva York, esta colección es una invitación a explorar lo desconocido y a redescubrir la belleza en lo oculto.