Moda que INSPIRA, claves para que el estilo sea el nuestro

Tejidos amigables con el medio ambiente, siluetas fluidas y diseños de autor fueron algunos de los conceptos primordiales de la propuesta Primavera–Verano 2023 de la firma española ADOLFO DOMINGUEZ.

Bajo el nombre INSPIRA, la colección es una oda a la ruptura de los estereotipos presentes en las tendencias masivas. Aquí se celebra el hecho de vestir como la belleza que te enciende, como un acto de libertad de expresión, simplemente perfecto y sorprendentemente funcional.

No hay creación de esta compilación que no tenga cabida en tu armario, no hay prenda que no pueda coexistir con nuestro guardarropa. En otras palabras, ¡esta propuesta no tiene desperdicio!

Y ese, precisamente ese, es el fundamento que marca la diferencia en el ADN de ADOLFO DOMINGUEZ. “Todas nuestras colecciones están diseñadas bajo un concepto, de una reflexión colectiva de nuestros equipos y con la sociedad”, como argumenta Adriana Domínguez, presidenta ejecutiva de la marca.

Así, aunque te podemos enlistar las prendas claves de la colección, como un traje sastre blanco de corte recto, una camisa de algodón orgánico holgada, un vestido de punto y cuello Perkins o unos pantalones de vestir acampanados con pinzas. O pudiéramos dedicarnos hablar sobre los textiles imprescindibles de la temporada, como algodón orgánico, mezclilla y piel vaqueta. Entendiendo que la propuesta va más allá de piezas sueltas, preferimos armar el rompecabezas y explicarte cuáles son los manifiestos para hacer del estilo algo nuestro:

1) Que las líneas se curven en juegos de luces y sombras

Ni blanco ni negro, mira hacia el interior, reflexiona y descubre la riqueza de los matices. Aléjate de propuestas planas y masivas, disfruta de prendas y accesorios con detalles únicos y singulares.

2) Celebra la arruga

Olvídate de los diseños impolutos. Valora la perfección de lo imperfecto, de lo que es original, posee un concepto auténtico y espontáneo, como lo puede llegar a ser un sencillo pliegue.

3) Que los tejidos caigan con personalidad propia

Valora la calidad de las buenas materias primas, esas que no se hacen viejas al paso del tiempo, sino que adquieren una esencia exclusiva e irrepetible.

Como no podría ser de otra forma, la presentación de la más reciente propuesta de moda de la firma, INSPIRA, se realizó los días 10, 11 y 12 de marzo en el centro cultural el Matadero, Madrid, y el acceso para presenciarlo –física o digitalmente– tuvo un costo abierto al público de 10 euros.

“Queremos dejar atrás las listas exclusivas de invitados típicas de los desfiles. Todo aquel que quiera asistir puede hacerlo comprando una entrada”. Patricia Alonso, directora de Márketing y Comunicación de la compañía.

Con el objetivo de democratizar la vestimenta, la pasarela evolucionó en una experiencia multisensorial envolvente con música en directo por Abraham Cupeiro. Con el dinero recaudado por las entradas se apoyarán los sus proyectos benéficos del Banco de Alimentos.

Quizá no sea el hilo negro, pero ADOLFO DOMINGUEZ encontró un filamento característico, con el cual ha construido un entramado que vincula moda, música y arte, tendencias y atemporalidad, estilo y diseño de autor.

En 1950, la visión ingeniosa y reflexiva de Adolfo Domínguez se transformó en un sello de estilo que sigue haciendo historia. Desde hace 7 años, la casa de moda cuenta con Antonio Puente como director general de la compañía y desde hace dos, con Adriana Domínguez al frente de la dirección creativa.