Las botas Ugg cumplen 20 años y están de regreso como cada invierno

Aunque no son del agrado de todas, las botas Ugg han logrado consolidarse como un clásico de la moda en invierno gracias a la comodidad y la protección que ofrecen contra el frío.

En 2004 las vimos triunfar incluso en Hollywood vistiendo los pies de celebridades como Oprah Winfrey, Paris Hilton, Sarah Jessica Parker, Gisele Bündchen, Beyoncé, Pamela Anderson y hasta Leonardo DiCaprio sucumbieron ante la estética y la comodidad de las botas Ugg, amadas por muchas y odiadas por otras.

Hace un par de décadas la regla para llevar botas Ugg era el básico de la moda, por tratarse de zapatos poco estéticos y sumamente amplios la regla era usarlas con skinny jeans y en la parte alta del cuerpo prendas muy holgadas con texturas, bufandas y gorros tejidos que aportaban un contraste interesante a la fórmula, pero a 20 años de esa tendencia que enloqueció tanto a simpatizantes como detractoras de las afelpadas botas, las reglas cambiaron y ahora vuelven remasterizadas con diferentes posibilidades para quienes disfrutan del invierno sin miedo a innovar con un elemento ya clásico de la temporada.

Nuevas tendencias para las botas Ugg

Aunque los clásicos regresen cada cierto tiempo, lo hacen con pequeñas variaciones que nos permiten explorar nuevos estilos. En 2024 las botas Ugg rompen las reglas del equilibrio con estas nuevas propuestas.

Pantalones con campana

Si bien, al inicio las botas Ugg se llevaban con skinny jeans o leggins de colores básicos y sólidos, en 2024 esa regla quedó descartada. Ahora puedes llevarlas con ligeras campanas como las de Katie Holmes.

Katie Holmes Getty images

Con pantalones anchos

Aunque se trata de un look bastante atrevido, se ha convertido en uno de los favoritos del street style durante esta temporada, checa como lo hizo JLo, una diva en plataformas.

Para darle un balance adecuado asegúrate de llevar una blusa o suéter sin volumen, puede ser tipo crop top o cuello de tortuga.

Jennifer López Getty images

Jogger

Si prefieres priorizar tu comodidad, llevar botas Ugg con pantalones tipo jogger también se vale durante esta temporada, ten en cuenta que es un look informal, pero con mucha personalidad.

Jlo con botas Ugg y pantalones jogger Getty images

Con falda o vestido

No importa la longitud del vestido o falda, las botas Ugg se acoplan a todo, depende de qué tan arriesgada eres.

No olvides agregar alguna prenda denim, todo que ver las Ugg con la mezclilla, esto no las hace informales per se, más bien multifacéticas y versátiles pues también lucen perfectas con estilos formales y monocromáticos.