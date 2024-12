Harper’s Bazaar: Los favoritos de Urbanic de nuestra editora Majo Guzmán

¿Quieres descubrir las claves de estilo de Majo Guzmán, la visionaria editora de Harper’s BAZAAR? Ella misma nos comparte sus elecciones de moda y nos demuestra cómo convertir piezas clave de Urbanic en looks que destilen sofisticación y estilo, ¡y todo sin gastar una fortuna!

Desde prendas clásicas como jeans hasta diseños con toques inesperados, Majo nos muestra cómo transformar básicos en combinaciones que capturen las miradas. Con su inigualable ojo, nos motiva a experimentar con diferentes prendas. ¡Descubre cómo recrear tu estilo único!

✨ Elegancia relajada

Uno de los favoritos de Majo es una blusa negra corta con cuello solapa y mangas acampanadas, una prenda llamativa y elegante. Su diseño cruzado y el lazo en la cintura le dan un toque femenino y sofisticado, mientras que el color negro la hace perfecta para cualquier ocasión. Combínala con unos pantalones de vestir de talle alto para un look de oficina, o con una falda midi y tacones para una noche de fiesta.

Esta chaqueta corta en tono azul denim cuenta con un diseño estructurado con cinturón que la hace favorecedora para diversas figuras. Complementa con jeans y botas para verte súper relajada, o con un vestido para un estilo más chic.

✨ Faldas y pantalones versátiles

Majo adora las prendas que pueden adaptarse según la ocasión, como esta falda de tono claro a rayas o unos pantalones negros con un acabado divertido. Estas piezas son ideales para días de trabajo o eventos semi-formales. Úsalas con blusas de tonos neutros para un look discreto o con tops coloridos para destacar.

✨Atrapando las miradas

Opciones como esta blusa naranja con cuello de solapa y lazo resultan realmente llamativas. Su color vibrante la convierte en un punto focal de cualquier outfit, mientras que el detalle del lazo añade un toque femenino y sofisticado. Llévala con jeans blancos para un look fresco y casual o pantalón obscuro para ir a la oficina.

Este top de mezclilla con forma de mariposa puede ser una pieza clave para presumir un estilo audaz y femenino. Su diseño único, inspirado en la naturaleza, lo convierte en una prenda versátil que puedes llevar tanto en tus días más casuales como en ocasiones especiales. Va perfecto con jeans de talle alto y botas o con una falda midi y sandalias para un estilo más boho. ¡Anímate a experimentar!

✨ Back to the 60s

Los pantalones acampanados han regresado con fuerza como un imprescindible en el guardarropa, gracias a su estética retro que añade un toque de elongación a cualquier look.

Este estilo, popularizado en los años 70, se caracteriza por un corte ajustado en las caderas y muslos que se abre desde las rodillas, creando un efecto de piernas más largas y una silueta estilizada. Son ideales para cuerpos con siluetas rectas, ya que aportan volumen en la parte inferior; pero también favorecen a quienes desean equilibrar caderas anchas al alargar visualmente la figura.

Para combinarlos, opta por tops ajustados o camisas metidas dentro del pantalón para marcar la cintura o por suéteres oversize para un look más relajado. Finaliza con tacones para maximizar su efecto alargador.

✨ Estampados llamativos

Estos pantalones palazzo a cuadros rojos y negros son una opción diferente y llamativa. Su corte amplio y fluido disimula las caderas y alarga las piernas, mientras que el estampado a cuadros le da un toque clásico y atemporal.

Esta falda con estampado floral y cuadros tiene un diseño vintage y colorido que la convierte en el punto focal de cualquier outfit, mientras que su corte evasé favorece a diferentes tipos de cuerpo. Va perfecto con una blusa blanca básica y sandalias, o con un suéter de punto grueso y botines para un estilo más bohemio.

✨ Un básico renovado

Por último, Majo no deja de lado el clásico denim. Sus elecciones incluyen jeans rectos y otros con cortes modernos que reinventan esta prenda que no pasa de moda. Combínalos con camisetas gráficas y botines para un look relajado o con blusas delicadas y tacones para un toque más sofisticado.

Con esta selección, Urbanic y Majo Guzmán nos recuerdan que cada prenda puede contar una historia y reflejar nuestra personalidad.

Descubre estas y más opciones en @urbanic_mexico y comparte tu estilo para brillar con el HT #FUTUREBRIGHT.