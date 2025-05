El Museo de Louvre revela piezas inéditas de la exposición Louvre Couture

Luego de 232 años de mágica existencia, el Museo de Louvre tiene por fin una exposición dedicada a la moda y la alta costura, un hecho inédito que no sabemos por qué no había ocurrido antes, sin embargo, hoy está sucediendo y no te la puedes perder: se trata de Louvre Couture, la exposición que reúne 65 piezas de moda contemporáneas y una treintena de complementos, en un diálogo estrecho, inédito, histórico y poético con las obras maestras del departamento, desde Bizancio hasta el Segundo Impero francés.

Aunque la exposición repleta de arte y moda se inauguró el 24 de enero de 2025, aún tienes tiempo para recorrer sus 9 mil metros cuadrados si planeas visitar Francia antes del 24 de agosto de 2025.

Si bien, el Louvre es un icono estético en el mundo, en esta ocasión alberga una vasta y fascinante colección que aborda la historia de los estilos decorativos y de los oficios ligados al mundo del arte y del ornamento. Esta temática tiene como telón de fondo las galerías y salas del Departamento de Artes Decorativas, donde el trabajo del textil tiene un peso importante, no tanto en cuanto a indumentaria, sino en lo que respecta a la confección de decorados y tapices de las prendas reunidas en las históricas salas del triángulo más famoso del planeta.

El Louvre revela piezas inéditas de la exposición Louvre Couture

De acuerdo con la información oficial presentada por el Museo, el objetivo que se persigue no es presentar obras en medio de las salas sin más, sino avivar y poner de relieve vínculos evidentes, ya que ciertas personalidades del mundo de la moda —de Jacques Douce a Madame Carven—, también han contribuido a la formación de la colección del departamento gracias a su generosidad. Si comparamos la historia del arte y de la moda, las similitudes son innumerables: ambas comparten métodos en común, conocimientos de técnicas ancestrales, una cultura visual, ese juego sutil por las referencias —por no hablar de los catálogos razonados versus los moodboard de la moda. Esta exposición ofrece, pues, la posibilidad de observar las obras a través del prisma de los diseñadores contemporáneos.

Entre las piezas recientemente reveladas por el Museo de Louvre a través de su cuenta oficial de Instagram, logramos reconocer algunas destacadas firmas de grandes representantes de la moda y el arte como Iris VanHerpen. ¿Logras reconocer a algún otro diseñador?