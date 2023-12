El máximo refinamiento de la moda urbana en un reloj

La nueva colaboración de la Manufactura suiza Audemars Piguet con 1017 ALYX 9SM, la marca del diseñador estadounidense Matthew Williams, es una intersección sin precedentes entre el mundo de Alta Relojería y la moda, ¡una colección contundente y decididamente moderna!

Esta ‘encrucijada entre dos mundos’ se da gracias a los objetivos en común que tienen ambas firmas: el espíritu de vanguardia, la pasión por los detalles y el dominio de la artesanía, logrando resultados que trascenderán este 2023: cuatro nuevas referencias, dos Royal Oak, dos Royal Oak Offshore y un reloj Royal Oak único, que van desde los 37 mm a los 42 mm y que son adaptables a todos los tipos de muñecas, un total deleite para los amantes de la moda urbana.

La casa relojera suiza tiene una larga historia de colaboración con diferentes universos creativos. Esta vez lo ha hecho con Matthew Williams, reconocido por experimentar con materiales de una calidad superior, de carácter innovador y muy técnicos, porque su meta es desarrollar creaciones sorprendentes y rompedoras, objetivo que sin duda se ha consolidado hoy de la mano de Audermas Piguet.

Una estética moderna y minimalista

Los cinco modelos de este lanzamiento, de manera simultánea para ambas colecciones, se pueden encontrar en oro amarillo o blanco de 18 quilates o en una versión bicolor, que destacan una esfera distinguida con la doble firma de Audemars Piguet y 1017 ALYX 9SM. Las piezas combinan los códigos estéticos característicos de la Manufactura con el toque refinado del diseñador.

Para mantener una estética lo más pura y nítida posible, Matthew Williams y Audemars Piguet redujeron las esferas a su forma más simple, prescindiendo de los índices y la ventanilla de fecha en los modelos Royal Oak, resaltando así un elegante acabado satinado vertical que decora las esferas de oro. El resultado son unos relojes monocromáticos atemporales, donde la estética refinada se combina con la técnica relojera más avanzada. Ello, en conjunto, permite revelar la personalidad de quien lo porta, trazando un puente entre los universos de la moda urbana y la Alta Relojería.

Cuatro referencias y una pieza única

Los dos modelos Royal Oak están fabricados, en su totalidad, en oro amarillo de 18 quilates. El primero tiene una carga automática de 37 mm con indicación de horas, minutos y segundos, y es ideal para las muñecas más pequeñas. La esfera minimalista incorpora agujas de oro amarillo luminiscentes y las firmas «Audemars Piguet», en oro, y «1017 ALYX 9SM», transferida.

El segundo modelo es un cronógrafo automático de 41 mm, de un extraordinario minimalismo en la esfera, sin contadores de cronógrafo, únicamente con las agujas girando a las 3, las 6 y las 9 horas. Estas dos Referencias Royal Oak se producen en series limitadas.

Respecto a los dos modelos Royal Oak Offshore, también son totalmente minimalistas, ya que no incluyen la información que normalmente está presente en la esfera, sino únicamente la ventanilla de la fecha, emblemática de la colección Royal Oak Offshore, y que permanece a las 3 horas junto al monograma AP, mientras que la firma de 1017 ALYX 9SM se encuentra a las 6 horas.

El diseño prescinde de los contadores de cronógrafo a las 6, las 9 y las 12 horas, manteniendo únicamente la presencia de las agujas, como una auténtica primicia en un cronógrafo. Estas ediciones limitadas de 42 mm están disponibles en oro blanco o amarillo de 18 quilates, definitivamente una propuesta de estilo tan sobrio como deslumbrante.

Si eres entusiasta de los detalles y la precisión, debes saber que las referencias Royal Oak Automático, Royal Oak Cronógrafo Automático y Royal Oak Offshore Cronógrafo Automático contienen distintos movimientos de última generación. El Royal Oak Automático de 37 mm alberga el calibre 5909. Con tan solo 4 mm de grosor, late a una frecuencia de 4 Hz y tiene una reserva de marcha de 60 horas.

El Royal Oak Cronógrafo Automático de 41 mm, por su parte, está impulsado por el último movimiento de cronógrafo automático integrado, el calibre 4409. Este movimiento de carga automática, diseñado sin indicación de la fecha, está dotado de una rueda de pilares y una función flyback que permite volver a poner en marcha el cronógrafo al instante sin detenerlo ni ponerlo a cero primero. Este incluye un embrague vertical que evita cualquier salto de las agujas al detener o iniciar el cronógrafo. Su mecanismo de puesta a cero patentado garantiza el retorno inmediato de las agujas de los contadores a su posición original. Con una frecuencia de 4 Hz posee una reserva de marcha de 70 horas.

Mientras tanto, los dos modelos Royal Oak Offshore están equipados con el calibre 4404, con cronógrafo integrado y función flyback. Este movimiento reúne las mismas características que el calibre 4409 en un grosor algo superior, lo que resulta idóneo para las grandes dimensiones de la caja del Royal Oak Offshore.

Todos ellos incorporan un fondo de cristal de zafiro, que deja ver la masa oscilante creada para estas ediciones limitadas. Además, cuentan con el sistema de brazalete intercambiable de Audemars Piguet e incluyen una correa adicional de caucho negro para lograr un gran contraste. ¡Todo un arte detrás de la creación de estos relojes!

Una pieza única con una gran causa

Junto a estos cuatro modelos, Audemars Piguet y 1017 ALYX 9SM crearon un Royal Oak Cronógrafo Automático único de 41 mm con una caja y un brazalete bicolor de oro amarillo de 18 quilates y acero inoxidable. Animado por el calibre 4409, este reloj combina una tecnología de vanguardia con una estética contemporánea.

Su combinación de materiales contrasta con una esfera de oro con revestimiento de PVD negro, decorada con un acabado satinado vertical. En la esfera se encuentran las firmas de ambas marcas, así como las agujas de cronógrafo de oro amarillo. Completan el diseño tres agujas centrales de oro amarillo con revestimiento luminiscente para una legibilidad óptima en la oscuridad.

Este Royal Oak Cronógrafo Automático se subastó durante la fiesta de lanzamiento de la colaboración entre Audemars Piguet y 1017 ALYX 9SM. Lo que se recaudó durante el evento se donó a iniciativas de aprendizaje a través del juego de los niños desfavorecidos, gracias a la intervención de las ONG Kids in Motion y Right to Play.

La unión de Audemars Piguet, la manufactura de Alta Relojería más antigua, con 1017 ALYX 9SM, una marca que nace de un afán de ir en contracorriente, que mezcla materiales de altísima calidad, con una cultura subversiva y la artesanía moderna, es indudablemente minimalismo y refinamiento puro.