Disney x Pandora, una colección más allá del mar

Inspirada en la nueva adaptación live action de Disney “La Sirenita”, surge una colección de joyería de espíritu rebelde que nos invita a descubrir nuevos mares y asumir nuevos retos: The Little Mermaid x Pandora.

El lanzamiento forma parte de uno de los principales trends de la temporada. Y es que la influencia de La Sirenita está presente en los mejores beauty looks del momento, (pieles glowy, delineados tornasol), así como en la moda, a través de prendas y accesorios recubiertos con lentejuelas, que son un must.

Y por supuesto, la joyería no podría dejar de relucir. En The Little Mermaid, Pandora creó una colección completa que se centra en el carácter y la perseverancia de Ariel, con todo el “charm” que caracteriza a la firma danesa.

Para comenzar, tenemos que hablar del charm que representa la emblemática silueta de la sirenita: Disney The Little Mermaid Ariel Dangle Charm. Realizado en plata esterlina, la pieza tiene una argolla decorada con una estrella de mar con una circonita incrustada que le da un brillo muy especial.

Además esta colección resalta por el espectacular esmalte que combina dos tonos: azul turquesa y cereza.

Sumérgete en la aventura

Para ofrecer una completa ilustración de los momentos más emblemáticos de este clásico, la colección The Little Mermaid x Pandora incluye varios elementos fundamentales, por ejemplo, sobresale la concha encantada que Úrsula lleva alrededor del cuello y que usa para atrapar la voz de Ariel.

Se trata de Disney The Little Mermaid Enchanted Shell Dangle Charm, una pieza muy especial en forma de caracola de mar, la cual está chapada en oro de 14 quilates y la puedes llevar en un collar o en un brazalete.

Decorada con pequeñas circonitas, la pieza está grabada con uno de los mensajes más icónicos: “Mi voz es un tesoro”. Sin duda, se trata de una de las lecciones más valiosas que aprendió La Sirenita y que quedó marcada en nuestros corazones.

Disney The Little Mermaid Enchanted Shell Dangle Charm

Complemento perfecto

Siguiendo con el mood marino, no podemos dejar de mencionar los Disney The Little Mermaid Seashell Stud Earrings, un par de aretes de botón en forma de pequeñas conchitas con una forma natural y realista. Bañadas en oro de 14 quilates, hacen el match perfecto con el charm de caracol.

Disney The Little Mermaid Seashell Stud Earrings

Acompañando a Ariel –como no podría ser de otra manera– también está su fiel amigo: Sebastián, recreado en el Disney The Little Mermaid Sebastian Crab Dangle Charm, hecho con cristal de murano naranja, el cual cuelga de una de sus pinzas.

Disney The Little Mermaid Sebastian Crab Dangle Charm

Por supuesto, no podría faltar la perversa antagonista: Úrsula, la cual se presenta en el Disney The Little Mermaid Ursula Dangle Charm. Esta pieza lleva una perla luminosa con matrices negro y morado, la cual está rodeada por tentáculos decorados con diminutas zirconias.

Disney The Little Mermaid Ursula Dangle Charm

No hay manera de que pierdas la oportunidad de tener la colección de The Little Mermaid x Pandora,la mezcla perfecta entre vibras de verano y un símbolo de empoderamiento . ¡Atesora está colección y emprende un viaje hacía la aventura!

