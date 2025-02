5 claves para vestir adecuadamente en una boda que no es la tuya

Asistir a una boda es una ocasión especial que requiere un atuendo acorde con la celebración, sin embargo, elegir el look ideal podría convertirse en todo un desafío debido a que debes encontrar el balance perfecto entre lucir elegante y sofisticada sin eclipsar a la novia ni pasar desapercibida. Hoy en Harper’s Bazaar te presentamos cinco consejos esenciales para acertar con tu look en una boda que no es la tuya…

Respeta el código de vestimenta

Antes de elegir tu atuendo, revisa la invitación para conocer el código de vestimenta. Si es una boda formal, opta por vestidos largos y tejidos refinados. Para eventos semi-formales, los vestidos midi o cóctel son una excelente opción. Si la boda es en la playa o al aire libre, elige prendas ligeras y colores suaves.

Cuando la pareja indica el código de vestimenta realmente está haciendo la mitad del trabajo ya que te reduce las posibilidades de elegir y te permite pensar con mayor claridad en las opciones.

La regla básica para una boda que no es la tuya: evita estos colores

Todo mundo lo sabe y es una regla básica para asistir a una boda que no es la tuya: el blanco está reservado para la novia, por lo que es importante evitarlo para no restarle protagonismo. También es recomendable no usar colores como marfil, beige o champagne, ya que pueden confundirse con el tono del vestido nupcial. En su lugar, opta por colores vibrantes o tonos pastel, según la estación y el tipo de boda.

Pexels

Elige un look sofisticado y elegante

Independientemente del estilo de la boda, la clave está siempre en la elegancia. Evita prendas demasiado reveladoras o ajustadas en exceso, por ejemplo, los escotes profundos y las espaldas descubiertas.

Los vestidos con cortes favorecedores —encajes sutiles o tejidos fluidos siempre son una apuesta segura—. Complementa tu outfit con accesorios equilibrados para lograr un look armonioso.

Los vestidos boho vuelven a ser tendencia durante la temporada primavera-verano 2025 y son ideales para asistir a una boda que no es la tuya por su soltura, dinamismo y versatilidad.

Calzado cómodo y ad hoc con el evento

Elige zapatos que combinen con tu look y que te permitan disfrutar de la celebración sin molestias. Si la boda es en césped o arena, evita los tacones de aguja y opta por plataformas o sandalias elegantes. Si el evento es en un salón, unos tacones clásicos o stilettos pueden ser una excelente elección.

Pexels

Si no utilizas tacones con regularidad, evita este tipo de zapatos o acude a llevar un par de zapatos alternos para cuando te canses, de lo contrario podrías pasarla muy mal durante la fiesta. Además, procura no llevar zapatos nuevos que no estén amoldados a tus pies ya que podrías sufrir heridas leves en los pies.

Elige accesorios y peinado en armonía

Los complementos pueden elevar o arruinar un look. Opta por accesorios que complementen tu atuendo sin sobrecargarlo. Un bolso de mano elegante, unos pendientes llamativos o un tocado discreto pueden marcar la diferencia. En cuanto al peinado, elige un estilo que armonice con tu outfit y el tipo de evento, desde ondas naturales hasta recogidos sofisticados.

Los accesorios y el peinado se eligen después de determinar qué vestido usarás y sus características principales como el escote, el color y la tela.

Pexels

Vestir adecuadamente para una boda que no es la tuya implica el esfuerzo de lograr un equilibrio entre elegancia, comodidad y respeto por la protagonista del evento. Siguiendo estos consejos, lograrás un look impecable y acorde con la ocasión, destacando sin eclipsar a la novia. ¡Disfruta de la celebración con estilo y confianza!