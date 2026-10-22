Guía otoñal 2026: las novedades de moda y belleza que vale la pena conocer

El otoño invita a redescubrir los básicos del guardarropa y adaptar los rituales de belleza a la temporada. Desde prendas cómodas, hasta tratamientos capilares y fórmulas de skincare pensadas para simplificar la rutina de belleza.

Mascarilla de Noche Sin Enjuague: hidratación mientras duermes

Este tratamiento nocturno de Moroccanoil combina aceite de argán, ácido hialurónico de siete pesos moleculares y mucina de caracol vegana para hidratar, nutrir y suavizar el cabello. Su fórmula ligera ayuda a controlar el frizz y facilita el desenredado sin dejar residuos.

Se aplica de medios a puntas sobre el cabello húmedo o seco, sin necesidad de enjuague. Foto: Cortesía

Drunk Elephant Kamo Triple-Peptide Cover Drops: cobertura personalizable

Estas gotas de maquillaje combinan pigmentos recubiertos de aminoácidos y un complejo de péptidos para unificar visualmente el tono con un acabado natural.

Su fórmula incluye aceite de marula y extracto de té verde, y permite ajustar la cobertura al mezclarse con otros productos. Foto: Cortesía

e.l.f. SKIN Save Your e.l.f. Hypochlorous Mist: frescura para la piel

Esta bruma facial con ácido hipocloroso está diseñada para refrescar y calmar la piel, además de ayudar a reducir visiblemente el enrojecimiento. Su fórmula ultrafina puede utilizarse después de la limpieza o durante el día.

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DAISE Beauty: una nueva forma de disfrutar la ducha

DAISE Beauty transforma la rutina de baño en un ritual sensorial con espumas limpiadoras, exfoliantes corporales y brumas aromáticas. Sus productos combinan distintas texturas y fragancias para limpiar, suavizar y perfumar la piel.

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KIKO Milano Club K: color para ojos y labios

Club K de KIKO Milano celebra la autoexpresión con labiales en 30 tonos, glosses para crear combinaciones y sombras, delineadores y máscaras de pestañas en colores vibrantes. La colección estará disponible a partir del 6 de noviembre.

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Prendas de fiesta para el otoño

La colección cápsula Samadhi Zendejas x Stradivarius, exclusiva para México, reúne una selección de prendas de fiesta elegidas por la actriz y embajadora de la marca. Presentada el 16 de octubre, la propuesta está pensada para acompañar las celebraciones de la temporada y ya se encuentra disponible.

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Workwear se encuentra con el streetwear

La colección AE x Lamine Yamal combina chamarras, sobrecamisas, jeans amplios y pantalones cargo en una propuesta de inspiración urbana. Las siluetas relajadas, las capas y los tonos neutros crean un guardarropa versátil que mezcla referencias utilitarias con el estilo casual contemporáneo. ¡Ideal para estrenar look en otoño!

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Básicos para el otoño-invierno 2026

La segunda colaboración entre Gap y Victoria Beckham apuesta por prendas de punto en cashmere, lana merino y CashSoft, además de abrigos, bombers, parkas y nuevas versiones del denim. Los tonos carbón, café, verde profundo y rojo vino acompañan una colección que combina siluetas contemporáneas con básicos versátiles para la temporada.