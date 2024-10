We Are Ona: Arte, Diseño y Gastronomía

La gastronomía contemporánea ha superado las fronteras tradicionales, trascendiendo la simple relación entre la cultura culinaria y las técnicas de cocina regionales. Hoy en día, se trata de crear diálogos, experiencias multisensoriales y, en ocasiones, verdaderas obras de arte, gracias a su intersección con disciplinas como las artes visuales, la arquitectura y el diseño.

Uno de los nombres destacados en este cruce de caminos es sin duda, We Are Ona, una comunidad de creativos gastronómicos fundada por Luca Pronzato, quien funge como director creativo y curador. Nacida del entorno de la alta cocina, We Are Ona se caracteriza por su espíritu innovador, buscando continuamente nuevas formas de ofrecer experiencias culinarias extraordinarias.

A través de sus pop-ups en sedes únicas y originales, hemos visto al equipo de Pronzato dejar huella en ciudades como Los Ángeles, Nueva York, París, Ciudad de México y Milán. El proyecto otorga a jóvenes chefs reconocidos la libertad creativa para reinventar su cocina, siempre en colaboración con productores locales y diseñando eventos exclusivos, cuidadosamente orquestados para los amantes del arte, el lujo, la moda, y por supuesto, el buen comer.

Este año, We Are Ona regresa a París, anunciando su colaboración con Brutalisten, el célebre restaurante de Carsten Höller ubicado en Estocolmo. Esta alianza, junto a los chefs Coen Dieleman y Stefan Eriksson, abrió sus puertas en la actual edición de Art Basel en la capital francesa. Höller, ampliamente reconocido por sus icónicas esculturas de hongos giratorios en la Fondazione Prada de Milán, es también el autor del Manifiesto de la Cocina Brutalista (2018), donde establece que los ingredientes deben ser utilizados en su forma más pura, permitiendo solo la adición de agua y sal. Esta filosofía ha inspirado a We Are Ona a crear una experiencia monocromática e inmersiva, donde el blanco y negro predominarán en la escenografía, destacando como único punto de color los platos y las bebidas.

El colectivo culinario vuelve a París con un exclusivo pop-up en colaboración con Brutalisten, restaurante del artista Carsten Höller. Photo by Benoit Florençon

Photos by Pierre Björk

El pop-up invita a los comensales a vivir una experiencia culinaria brutalista, rescatando la esencia del Manifiesto, donde cada plato se compone de un solo ingrediente. La clasificación de los platillos va desde “semi-brutalista” (con un uso mínimo de aceite o ingredientes adicionales), pasando por “brutalista” (solo con sal y agua), hasta llegar al “brutalista ortodoxo”, donde no se permite ningún aditivo extra. Se valoran las técnicas culinarias elaboradas, y tanto los platos crudos como los de cocción rápida encuentran cabida en esta propuesta, aunque cualquier guarnición está estrictamente prohibida. El objetivo es exaltar los sabores esenciales de cada ingrediente, obtenidos meticulosamente de productores locales, con un énfasis especial en ingredientes raros o subestimados.

El restaurante Brutalisten abrió sus puertas en 2022 en Estocolmo y ha capturado la atención por su enfoque radical. Ahora, este concepto llega a París con un pop-up que se celebrará hasta el 20 de octubre, en una emblemática estación de tren, ofreciendo una oportunidad única de experimentar la cocina brutalista en un escenario sin igual