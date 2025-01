Firmado por Jacob & Co, este es el reloj más caro de la colección de Will Smith

El reloj más caro de la colección de Will Smith reúne dos de sus grandes pasiones: los automóviles y la ingeniería microscópica de Jacob & Co.: se trata del modelo Bugatti Chiron Tourbillon que no sólo posee una tecnología interna de lujo, también la luce al exterior ya que cuenta con una caja decorada con 419 diamantes tipo baguette.

Ya en otras ocasiones la colección de relojes de Will Smith ha sido tema de conversación entre sus seguidores y es que al actor le fascina lucir sofisticado con los diseños más poderosos del mercado y es por eso que el Bugatti Chiron Tourbillon de Jacob & Co. No podía faltar en su repertorio luxury.

Este es el reloj más caro de la colección de Will Smith

Aunque el ejemplar que lució en redes sociales el protagonista de Soy Leyenda en realidad es un diseño de lujo personalizado, el modelo genérico para el público en general fue creado como un accesorio conmemorativo tras el lanzamiento del hypercar híbrido con motor V16 de Bugatti.

Es así como el automóvil se convirtió en la inspiración de este lujoso reloj con dos mecanismos finamente integrados por la estética y la mecánica de la marca. Cuenta con diez elementos extraídos del diseño del automóvil, por ejemplo, la forma de la caja que es la misma que la del automóvil con la parrilla delantera flanqueada por dos entradas de radiador laterales o los laterales de la caja que presentan dos grandes aberturas que simulan las ventanillas del coche.

Sinceramente, es como llevar de forma microscópica la tecnología y la estética del automóvil en la muñeca izquierda: por el fino trabajo lleno de detalles, este reloj es una de las piezas más delicadas jamás fabricadas y puestas a la venta ya que simula el motor del automóvil.

Sólo existen 150 ejemplares de este diseño y Will Smith posee uno de ellos, aunque no se ha hecho oficial el costo del reloj, se estima que supera el millón de euros.