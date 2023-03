Art Week Diaries: Dialogando con mujeres en la escena mexicana

Art Week Diaries: dialogamos con cuatro exitosas y talentosas mexicanas, te contamos todo sobre la escena artística en la Ciudad de México

Durante el mes de febrero, la Ciudad de México se invade de ferias, exposiciones, colectivos, fiestas y propuestas artísticas pertenecientes a diversas disciplinas para celebrar la creatividad en todas sus manifestaciones. Platicamos con cuatro mujeres inmersas de manera distinta en el mundo del arte —Paola Jasso (curadora), Floria González (artista), Elisabeth Johs (galerista) y Ana Olhovich (art lover)— sobre sus proyectos durante esta edición de Art Week, rutas imperdibles, descubrimientos, su opinión sobre la escena cultural actual en México y los mejores planes para disfrutar de la semana más divertida del año.

Paola Jasso - Curadora independiente @paolajasso_pj

Cuéntanos sobre tu última participación con laNao. ¿En qué otros proyectos estarás involucrada durante esta edición de Art Week? Fue una colaboración con el artista Jorge Rosano Gamboa, presentamos su primera exhibición individual en la galería, con ello cierra su estancia en los estudios artísticos que forman parte central del proyecto exhibitivo. Fue un laboratorio de acompañamiento curatorial, viajes y conversaciones sobre lo que es encontrarse en el punto medio entre la creación artística y la curaduría. ¿Cómo describirías tu proceso curatorial? ¿Qué prácticas crees que definen tu trabajo? Mi proceso está basado en metodologías feministas, donde el acompañamiento a los procesos creativos y de producción parten de un diálogo profundo y horizontal, me gusta trabajar del lado de lxs artistas y a partir del diálogo crear nuevas formas. ¿Por qué crees que la inclusión de artistas emergentes es esencial en el mercado del arte mexicano? Para mí es muy importante conocer las diferentes posibilidades y variedades de universos creativos dentro de un ecosistema como es el arte mexicano, si no incluimos esas voces nos perdemos de un amplio espectro de formas de ver. Me parece importante generar un balance donde las miradas de nuevas generaciones abordan nuevos temas que muchas veces pasamos de largo y así se aporten nuevas perspectivas. ¿Qué artistas, colectivos o promesas creativas deberíamos tener en nuestro radar esta semana? La participación de la galería colectivo Chérpiri de Cherán, Michoacán, con obra de María Sosa, Giovanni Fabián Guerrero y Salvador Xharicata, gestionada por su brillante directora Rosi Huaroco, en la sección de proyectos de la feria Material. La curaduría de Fabiola Iza en Salón Acme en el estado invitado. En tu opinión, ¿qué hace a esta generación de artistas ser especial? Me parece que hay un interés por generar un lenguaje creativo sólido con mucho diálogo, considero interesante que están entendiendo que todos formamos parte de un sistema y se puede formar parte de él y activarlo de múltiples formas y desde múltiples plataformas. ¿Qué tendencias están definiendo esta edición de Art Week? Me parece que una tendencia importante es artistas hablando desde el cuerpo y abordando sus reflexiones desde una forma más gestual y relacionada a los entornos que habitan.

Floria González - Artista visual @floriagonzalez

¿Qué proyecto presentarás en esta edición de Art Week? Presentaré seis pinturas en la galería JO-HS en la exposición colectiva “Collective Imagination”, junto a artistas como Avantgardo, Pedro Assam, Ramiro González Luna, Neil Hamamoto, Julien Heintz, Sofia Lucarelli, Demit Omphroy, Rodrigo Red Sandoval y Gordon Winarick. ¿Tienes alguna ruta de galerías en tu agenda? Quiero visitar “Prepa abierta” de Jonathan Miralda Fuksman En guadalajara90210, a Gonzalo García en CAM Galería, “Memory Foam” en Croma, “Puntos en el mapa” en Caleta, “Al margen de la Luz” de Miguel Ángel Ríos en Karen Huber, Espacio Madre en QiPO Fair y Art Laguna. Sin olvidarnos de Zona Maco, Material, Clavo y Salón Acme. ¿Cuáles son tus opiniones y predicciones sobre la escena del arte en México este año? Creo que se ha convertido en una semana muy importante tanto para México como para la escena internacional. La cantidad de ferias y galerías que se suman a este evento es cada vez más grande y es sin duda una gran ventana para que los artistas locales puedan ser vistos por galerías y artistas de todo el mundo. También hay cada vez más jóvenes coleccionistas en el país que hacen crecer la demanda. Durante estos días, el mercado se abre para brindarnos arte visual, gastronomía, música, diseño y proyectos editoriales. ¿Cuáles han sido tus últimos descubrimientos? La Guerrera, Gibrán Turón, Alida Cervantes, Mónica Loya y Renard y Galería Mascota. Como artista, ¿qué es lo que más disfrutas de esta semana? Ver lo que están haciendo mis colegas en México, conocer las propuestas de los artistas internacionales y festejar con mis amigos paseando por la ciudad.

Elisabeth Johs - Galerista y fundadora de JO-HS @_jo_hs @elisabethjohs

Cuéntanos más acerca de la exposición colectiva que presentarás en esta edición de la Semana del Arte en tu galería. “Imaginación colectiva” discute las barreras entre las fuerzas reales e imaginarias que conforman nuestra sociedad. La imaginación colectiva, siendo una serie de reglas que hemos aceptado que nos guíe y que transforme personas a vivir dentro de un sistema confirmado. La ficción no solo nos ha permitido imaginarnos cosas, sino hacerlo colectivamente. Tejemos mitos comunes como el de la historia bíblica de la creación y los mitos nacionalistas de los estados modernos. Estos mitos nos brindan la capacidad sin precedente de cooperar en grandes números. ¿Cómo fue el proceso de elección de los artistas en “Imaginación colectiva”? Quería mostrar una variedad de narrativas a través de la pintura y escultura contemporánea. En las obras de la exposición encontrarás una pintura de “La Última Cena” de Demit Omphroy, “Luz Divina” de Gordon Winarick, y pinturas de Neil Hamamoto hechas de etiquetas de precios que cuestionan la idea que tenemos sobre el valor. La artista mexicana Floria González —artista con la que he trabajado desde el inicio de JO-HS en México— presenta una nueva serie de obras. Lo que realmente quiero mostrar es una visión diversa de las pinturas más recientes de un grupo de artistas emergentes mexicanos e internacionales. ¿Qué valores crees que caracterizan la escena actual del arte contemporáneo mexicano? México está marcando el ritmo de la canción en este momento. Hay oportunidades aquí que están atrayendo un gran escenario internacional. Las galerías internacionales están abriendo su centro de América Latina aquí y los amantes del arte y diseño están agregando las ferias de arte de Ciudad de México a su calendario. Pero con un diálogo internacional tan intenso ocurriendo en este momento, es importante prestar atención a los tonos locales, galerías locales, artistas locales y diseño local. ¿Cuáles son tus lugares favoritos durante la Semana del Arte? Para comer, Elly’s, un restaurante mexicano-Mediterráneo por la chef Elly Fraser con un gran sabor local e ingredientes de temporada. Siempre atrae a una gran multitud durante la Semana del Arte, está situado en un antiguo edificio renovado y decorado con arte. También visitaré el nuevo espacio de Masa situado en San Miguel Chapultepec, el museo Anahuacalli presentando “Nunca Solo”; una selección de piezas completamente nuevas por el escultor americano Alma Allen con sede en Tepoztlán, y pasaré por el stand individual de Katarina Janeckova en Zona Maco. ¿Qué consejos le darías a las personas que están visitando por primera vez en la Semana del Arte en Ciudad de México? Evita los Ubers y renta una Vespa o una bicicleta (las puedes encontrar en las calles de La Roma, Polanco y Condesa). Asiste a todas las aperturas de galerías que puedas y asegúrate de no solo visitar la gran feria de Zona Maco, sino también la Feria del Material y el Salón Acme.

Ana Olhovich - Art lover @anaolhovich

¿Qué galerías o proyectos son siempre una visita obligada para ti durante Art Week? MASA, LagoAlgo, Salón Acme, Kurimanzutto, Galería Hilario Galguera ¿Qué proyectos emergentes tienes en tu radar este año? Johs, Barro de Sac Chich, Balmaceda Studio y Fábrica de Hielo. ¿Qué nuevos artistas tienes en la mira? Ángela Leyva, Stefano Di Cristofaro, Ana Segovia, Santiago del Conde, Floria González. Tus consejos para vivir y recorrer Art Week como un experto. Empieza de lo general a lo particular: Identifica los artistas o proyectos que te gustan cuando visites las ferias y clávate en conocer más sobre ellos en tus shows independientes. Acompáñate de amantes del arte cómo tú para gozar de perspectivas distintas a la propia y aprovecha los eventos para conocer a gente nueva y pregunta sobre sus nuevos favoritos. Nunca sabes qué joya te van a recomendar. Pregúntale a los artistas sobre sus planes para este año, nuevos shows etc. ya sea para concretar una inversión inteligente, enriquecer el artículo que estés escribiendo, seguir la trayectoria del mismo por el resto del año o recomendar con tu comunidad. Fiestas, restaurantes y secret spots para divertirse en la CDMX durante esta semana. Las fiestas de Salón Acme siempre son un must y la vibra es relajada y divertida. Contramar en viernes por la tarde después de un tour de galerías por la Roma / Condesa es un clásico. Drinks en Caimán como pit-stop entre eventos.

