Coral Mujaes quiere eliminar cualquier creencia limitante que tengas sobre ti mismo y las ventas

Coral Mujaes, conferencista, atleta de alto rendimiento y empresaria, recientemente lanzó su nuevo libro titulado Vende Como Shark, y tenemos la oportunidad de hablar con ella para conocer lo que viene en su futuro mientras nos apoya a derrocar cualquier creencia limitante que tengamos sobre nosotros mismos y el mundo de las ventas.

Cómo fue el proceso para realizar tu nuevo libro, Vende Como Shark.

Creo que primero, para mí, fue entender la importancia de las ventas en mi vida y en mi negocio. Por supuesto transité un camino para pasar de la nada a lo que hoy soy, que he logrado crear un negocio digital multimillonario que factura múltiples millones de dólares al año y una de las habilidades más importantes que tuve que aprender fueron las ventas. Cuando otras mujeres en el mundo de los negocios, emprendimiento y tal, pues veo la carencia que hay realmente en prepararnos, en entender la importancia de las ventas y en cuál es la habilidad que tenemos que desarrollar. Todo ocupa entrenamiento. Entonces, de ahí nace.

Cuáles son los principales aprendizajes que quieres que el lector se lleve de Vende Como Shark.

Número uno, que las ventas son más un trabajo personal que la parte externa. Es mucho más la psicología del vendedor y el estado interno del vendedor y todo el mundo interno del vendedor, más allá de lo que yo te pueda decir para persuadirte y cerrarte. Pero algo que he descubierto en mi habilidad para vender es que impacta mucho más una venta, mi psicología y mi estado interno. Es una manera nueva de percibir y ver el mundo de las ventas en donde no separamos las ventas del trabajo personal.

En ocasiones pasadas has dicho que utilizas los libros para dar herramientas, ¿cómo describes tu evolución como autora en estos años?

Sí, ciertamente. Yo creo que incluso, o sea, nada más ver el nombre de mis libros, ¿no? Uno puede ir entendiendo perfectamente la evolución. Mi primer libro se llamó Yo salí del abismo, pues está en un abismo muy fuerte. Después viene Cambio radical, y mi tercer libro El poder lo tienes tú (fue donde recuperé mi poder personal y pude realmente empezar a tomar el control de mi vida). Luego La fórmula para facturar tu primer millón, ya una vez que tenía mi vida en orden, pude emprender con éxito y facturar mi primer millón de dólares. Ahora está Vende como un Shark, una vez que ya me posicioné en mi nicho como la número uno infoproductora de Latinoamérica, y sobre todo la única mujer, que eso es lo que me impacta más.

Nunca planeé esto. Jamás. Estoy viviendo cosas que por muchos años creía eran imposibles para un perfil como el mío. Entonces mis libros van naciendo de mí muy naturalmente, conforme mi propia evolución me va dictando el siguiente libro. Nunca hay un plan. Entonces digo, ¿qué va a haber? ¿cuál será la siguiente habilidad que quiero compartir? Ahorita no lo sé, pero seguro habrá otro.

Así mismo, cómo describes la evolución de tu trabajo en estos años? la manera de hacer workshops, dar seminarios, etc.

Definitivamente he tenido una evolución como líder y como comunicóloga. Yo empecé no sabiendo hablar en público, me temblaban las piernas, se me iba la onda; y hoy poderte dar un seminario de tres días, ¡wow! Habla de la evolución que he tenido como speaker. Como líder también he tenido que crecer mucho porque creo que al final del día el crecimiento de un negocio es el reflejo del crecimiento personal del líder. Entonces, definitivamente ha sido un trabajo de crecimiento, evolución, de ir puliendo mis habilidades, ir aprendiendo cosas nuevas, ir estirándome. Hay mucho que todavía no sé. Y siempre digo que no estoy ni cerca de ser un trabajo terminado, ¿no? Ahorita estoy aprendiendo también cosas, en fin. Pero estoy en constante crecimiento y progreso.

¿Qué palabras o frases deberíamos dejar de repetir?

Yo no puedo, no tengo tiempo, está muy caro, ,mañana lo hago, ay esto no importa tanto, si hoy rompo la dieta no pasa nada. El ‘no pasa nada’, el minimizar nuestras debilidades, o suavizar si cometemos errores, ciertas cosas creo que nos hacen mucho daño.

Un poco sobre moda, ¿quién es Coral a través de su guardarropa?

Creo que soy muy práctica, o sea de verdad soy muy práctica. Ahorita te estoy viendo con una sudadera morada, pero realmente yo siempre estoy de negro y labios rojos, me visto casi siempre igual. Me identifico con Steve Jobs. Habiendo dicho eso, como Steve Jobs en cuestión de practicidad, pero con un toque de moda. Me gusta ser disruptiva con la moda.