Los 5 perfumes de mujer más populares en 2024 que seguirán vigentes este año

1

Este top 5 de perfumes de mujer más populares en 2024 no podía empezar con otro que no fuera el clásico atemporal más codiciado: Chanel no. 5 sigue siendo el perfume de lujo más emblemático del mundo.

Su icónica mezcla de aldehídos y flores, junto con notas de vainilla y sándalo ha conquistado a generaciones de mujeres que, como Marilyn Monroe, quieren dejar huella donde sea que se paren.