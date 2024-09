Un mexicano pinta de imágenes de nuestro país la capital rusa

El año pasado fue el debut de la plataforma que sigue las directrices de la asociación política y económica BRICS+ pero en todo lo referente a moda, siendo también un foro en el que año con año se discuten temas como manufactura, negocios, educación, creatividad y se forman relaciones entre todos los asistentes entre otros muchos temas. Y así como los BRICS+ han ido creciendo en países participantes (en un principio estaban conformados por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica conforme a sus iniciales, se han unido Arabia Saudita, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía, India e Irán), su edición dedicada a la moda también ha crecido exponencialmente en tan solo un año, pues si en el 2023 participaron alrededor de 60 países ahora lo harán más de 80 que formaran parte de alrededor de 40 paneles de discusión, además de cursos que albergaran a diseñadores, estudiantes, empresarios y expertos en marketing que quieran enriquecer sus habilidades y conocer a expertos mundiales en los diferentes temas.

Desde el año pasado, David Fernando Martinez Lugo, mejor conocido como Dfaniks, originario de la Ciudad de México y criado por varios en años en Nueva York, ha sido una pieza fundamental de Brics Fashion Summit +, dando pláticas y posteriormente formando parte de una asociación formal con World Fashion Shorts, la instalación multimedia que combina moda, cine y video arte, y de esa manera llenando el reciento sede de la Semana de la Moda de Moscú, llevada a cabo en marzo de este año, de cortos de moda en los que se incluían imágenes de México y Latinoamérica. David es fundador de Cinettica, un festival de cine de moda que viaja por todo el mundo y este año particapará de nuevo en esta cumbre dando una masterclass en la que enseñará como se hace un corto de moda. Platicamos con el sobre como ha sido su experiencia en este foro, Cinettica y mucho más.

¿Cómo y cuándo nació Cinettica?

Antes de emprender con Cinettica andaba en muchas cosas, encontrando mi identidad. Fuí skateboarder, lo que me ayudo a estar presente en la escena underground de los 90 en Nueva York, aprendí mucho sobre arte, música, tendencias y muchas cosas que ahora aplico. También empece a producir música experimental que aún es parte de mi trabajo ya que compongo música para pasarelas, fashion films y galerías de arte. Inclusive fuí DJ y productor de fiestas de baile en lugares famosos de esa ciudad a mediados de los 2000 y empece mi carrera como cineasta en videos musicales y cortos de arte.

La pauta de Cinettica empezó desde que producía esos eventos nocturnos, me encanta crear experiencias nuevas que tengan talentos que no ves fácilmente. Me gusta mucho ver a la gente explorar horizontes diferentes, crear dinámicas que puedan ayudar al artista a crecer y aprender del medio artístico. Por ejemplo mis fiestas de baile no solo era un DJ, me encargaba en traer shows también, de cualquier tipo, go go dancers, fiestas temáticas o en lugares clandestinos, performances, etc. Pero me sentía muy limitado ya que era difícil crear algo diferente pues mi publico era estrictamente nocturno, fue cuando decidí retirarme y cambiar mi nombre a Dfaniks, empezar una nueva aventura, me dedique a seguir con mi pasión de hacer música experimental y filmar moda y arte, pero como todo productor de eventos no puedes escapar de las ganas de regresar al medio otra vez…pero decidí que si lo haría sería bajo mis propias reglas y con algo que me representara totalmente, algo honesto y más productivo para mí y el público que quería representar. Fue cuando decidí crear Cinettica,hice algunas pruebas en Nueva York pero sentía que necesitaba reiniciar en un lugar totalmente diferente, una nueva ciudad, también porque la cuidad empezó a cambiar mucho con el gentrificación de gente con medios que empezó a sacar a la gente mas talentosa de los barrios más iconicos como Brooklyn, Queens, Harlem etc, por los grandes costos de vivienda, básicamente donde nacían las mejores escenas, música y personajes. La ciudad empezó a perder identidad, justo al mismo tiempo que estaban pasando las elecciones presidenciales en USA, cuando Trump estaba haciendo campaña, y la vibra en Estados Unidos empezó a ser de división, la propaganda contra el imigrante Mexicano era el mensaje principal en esas elecciones, me afectaba mucho y fue cuando decidí que tenia el deber de ir a Mexico y representarlo en una luz diferente.

Ya en México me di cuenta que no hay mucho apoyo para jóvenes y artistas emprendedores y que no sólo pasa aquí sino en muchos países y decidí que Cinettica tenía que ser una plataforma que apoyara a todo artista en los lugares donde se necesitara. Mi deber es de apoyar a artistas a ser reconocidos en otros lugares del mundo y así facilitar el flujo de ideas, comercios y culturas globalmente.

¿Qué es lo que diferencia a Cinettica de otros festivales de cortos de moda?

Hoy en día es una compañia de varios componentes, empezó siendo un evento de cine de moda y arte, pero ahora se ha transformado en un evento compuesto por pasarelas, performances, DJs, showrooms, cortos , galerías de arte y estilo de vida en general. Somos un evento presencial pero también una plataforma digital, así como una compañia de producción de cine, fotografia de moda y música y ayudamos a marcas emergentes a construir su imagen y negocio. Somos una máquina que representa la cultura joven y a los pioneros que transformaran los mercados del futuro. Tenemos una mentalidad muy punk y hardcore. El punk porque somos personas que vamos contra el status quo y hardcore porque buscamos soluciones positivas para estos cambios.

¿En que lugares se ha presentado Cinettica?

El festival completo se ha presentado en Nueva York, Ciudad de México, Berlín y parcialmente en Moscú y hemos tenido presentaciones en Tokio, París y Brasil. Los próximos destinos para el evento completo serán Barcelona y Londres y estamos decidiendo entre París o Serbia, pero siempre sale alguna oportunidad sorpresiva de ser parte o colaborar en otros eventos. Despues de esta gira europea haremos otra por Estados Unidos.

¿Cómo es el proceso de selección para participar? ¿Qué requisitos se necesitan?

Sencillo, necesitamos que lo que esten representando sea genuino, honesto y no una copia de algo, que tengan un mensaje del lugar donde crecieron, que sea positivo y no represente ningún discurso de odio o que busque dividir mas al mundo. También que realmente el artista este tomando su trabajo en serio y tenga calidad, no nos importan tanto sus estudios o si han estado en varios eventos comerciales o de renombre, sino que sean la gente que cambiara los nuevos mercados y ayude a evolucionar al mundo a algo mas positivo con union y tolerancia. Nos enfocamos en la gente joven pues serán los lideres del nuevo mundo.

Cuéntanos de tu participación de la semana de la moda moscovita

Consistió en varias cosas. Una fue mi nueva asociación con ellos y con World Fashion Shorts para representar el cine internacional de moda. Nuestros cortos estuvieron proyectandose en todos los venues de Fashion Week, en las pasarelas, bares, en la calle etc, básicamente estábamos en todas partes, también tuvimos un día especial en el centro cultural llamado ArtPlay. Otro aspecto fue documentar la moda de Moscú para el mundo, y también hice una platica para jóvenes cineastas y gente interesada en el mercado de moda.

¿Qué imágenes de México y Latino America incluiste?

Muy variadas. Los que más éxito tuvieron fueron Gods Need Blood de Pasquale Calone filmado en las Dunas Rojas de Pacula, Mug de David García, filmado en la Ciudad de México en una lavanderia, también un film del que hice el detrás de cámaras de Virgin, Saints & Angel, la marca de joyas muy cotizada entre celebridades como Madonna, Lady Gaga y Britney Spears que produce todo en San Miguel de Allende. En total presentamos 50 cortos de todo el mundo, pero de Latinoamerica siento que los de México fueron los mas fuertes.