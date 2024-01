Mucho hemos oído ya sobre los BRICS+, este grupo que incluye a varias de las economías más grandes del mundo. Acorde a sus siglas están sus miembros fundadores: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica (siendo primero BRIC e incluyendo la S en 2010 cuando este último se unió ) y sumando el signo + tras la unificación de otras grandes potencias como Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos desde el primero de enero este año.

La moda, siendo uno de las industrias más grande no se podía quedar atrás, por lo que en diciembre pasado se realizó la primera edición del BRICS+ Fashion Summit en Moscú. Recordemos que al final del día, es en gran parte, una decisión de los gobiernos locales que las ciudades se conviertan en capitales de moda. No perdamos de vista que la semana de la moda de Nueva York realmente fue consolidada apenas en los 90 incluyendo así a esta ciudad dentro los cuatro grandes capítales de la moda junto a París, Londres y Milán (The Big Four) y teniendo en cuenta la fuerza de los países que conforman este grupo más la acertada invitación a participar a otros países, el futuro de esta cumbre es por decir lo menos, prometedor.

La realidad es que el resultado fue algo sumamente refrescante, ya que si uno de los principales objetivos de los BRICS+ es lograr un sistema mundial más equilibrado, el organizar un evento que tuvo lo que sólo se puede describir como una extraordinaria curaduría, trayendo a gente principalmente (aunque no exclusivamente) de países con economías en desarrollo y no pertenecientes a los Big Four nos recordó que si bien es necesario que existan las grandes referencias e instituciones, hay muchas voces en muchos lugares que también es necesario oír y que nos nutren tanto o aveces más que las usuales.

Uno de los grandes asiertos de esta cumbre fue reunir a más de 200 de expertos de todo el mundo en el Parque y Auditorio Zaryady, una locación de 106 mil metros cuadrados vecina al iconico Kremlin, durante cinco días en los que hubo desfiles de moda (muchos de ellos llevados a cabo en lugares históricos de la ciudad), showrooms, cursos, un fashion film festival, pláticas sumamente interesantes llevadas por expertos de varios países con temas como: Democratización de la Moda: como lo local se vuelve global, El poder de las tendencias: como la moda refleja y causa cambios socio cultural en diferentes países y Códigos de Cultura y la pendiente resbaladiza de la apropiación cultural entre cuantiosos fascinantes temas.

Latinoamérica tuvo exitosa participación con las ponencias de Angela Dotor y Santiago Romero, docentes de la Universidad Jorge Todeo Lozano de Bogotá Colombia. La primera dando una charla sobre Ecodiseño, estrategias y tendencias para la construcción de colecciones y productos de moda sostenibles además de dar talleres de biomateriales como bioplásticos a partir de agar agar, gelatinas y colágeno a partir de sus propias investigaciones y el segundo dando una ponencia sobre Efectos de la llegada del Fast Fashion en la moda mascula a Bogotá, Colombia y dando un taller a estudiantes de moda rusos de primer año sobre Zero Waste, proponiendo cambios sistémicos para reducir o eliminar el desperdicio en toda la cadena productiva.

También destacaron Diego Labrin Ladrón de Guevara, peruano radicado en Argentina, si no lo siguen les recomiendo ampliamente que lo hagan @ladronladronladron porque su contenido en redes es tan refrescante como fue la clase que dio que dio sobre comunicación digital y Karina Díaz, Directora de Fashion Week Costa Rica, ya que en la cumbre también se reunió a directores de semanas de la moda de todo el mundo para realizar una unión entre ellas. Demostrando con esta y otras acciones que los organizadores no están jugando sino que quieren cambiar el juego.