Ariana Grande presenta la nueva colección Party of Dreams con Swarovski

Swarovski presenta su campaña de Navidad 2024 con la Embajadora Global de la marca, actriz y cantante ganadora del Grammy, Ariana Grande. Titulada ‘Party of Dreams’. Vemos a Ariana mientras celebra la llegada de las fiestas, sumergiéndose en esta Party of Dreams como si entrara al alegre y extravagante mundo de Swarovski. Cuando Ariana ingresa a este club nocturno que encarna la esencia del universo Swarovski —iluminado por sus colores y códigos característicos— la temporada navideña cobra vida y comienza la fiesta. La visión de la Directora Creativa Global, Giovanna Engelbert, fue captada por los fotógrafos de moda Mert and Marcus y filmada por el director de videoclips, Christian Breslauer.

Party of Dreams de Ariana Grande con Swarovski

En el camino, se encuentra con una serie de invitados y bailarines fabulosamente vestidos, adornados con joyas de Swarovski y piezas de alta costura. Esperando ansiosamente su llegada para celebrar y bailar toda la noche, los invitados de Ariana —cada uno de los cuales refleja individualidad, autoexpresión e inclusión a través de cristales inspirados en algunos de los personajes icónicos más fiesteros del mundo de diferentes épocas— se reúnen para la fiesta de ensueño perfecta.

Luciendo piezas radiantes de Swarovski de la icónica Millenia y la elegante familia Matrix Crash, y con un look de alta costura diseñado especialmente por Giovanna Engelbert, Ariana ilumina la fiesta con un espíritu alegre y festivo.

swarovski

swarovski

swarovski

swarovski

swarovski

Giovanna Engelbert comentó: “Tuve el placer no sólo de crear la fiesta más fabulosa jamás creada, sino también de hacerlo con la increíble Ariana Grande. La pasamos genial al darle vida a mi visión. Verla abrazar el alegre y contemporáneo glamour de Swarovski ha sido un honor y una felicidad. Este ha sido un sueño que he tenido desde hace mucho tiempo, que finalmente se hizo realidad de la manera más extravagante y vibrante, lleno de energía creativa, cultura pop y un deseo compartido de celebrar y difundir un poco de felicidad en la temporada navideña. ¡Están todos invitados a la Party of Dreams!

Ariana Grande agregó: “Festejar en esta Party of Dreams, rodeada de los invitados más geniales y glamurosos vestidos con joyas de Swarovski, fue una experiencia inolvidable. Me encanta como la campaña captura el espíritu festivo y el dinámico formato estilo vídeo musical lo une todo. La energía en el set fue contagiosa: ¡nos divertimos tanto bailando que nadie quería irse a casa! Es increíble aportar un poco de alegría y brillo en esta temporada de fiestas, estoy encantada de continuar este viaje con Swarovski”.

La colección completa de Swarovski está disponible en tienda y online en swarovski.com.