nombres de bebés como marcas de moda y belleza

Las marcas francesas no se quedan atrás. 18 años han visto nacer a 6 mil 600 bebés Chanel, mientras que hay 2 mil 568 ciudadanas y 724 ciudadanos llamados Dior. Otra sorpresa son los mil 226 hombres y 181 mujeres Cartier, mientras que existen mil 565 chicos Kenzo y 220 Hermès.

¿Cuál será la próxima en unírseles con un extraordinario despegue? Lanvin, Marant, La Mer… Hagan sus apuestas.

Para cerrar este peculiar recuento, lo aspiracional/exclusivo se dejó a un lado cuando figuran en la lista las marcas de consumo masivo como Nivea (de la alemana Beiersdorf), la cual está a punto de alcanzar los mil registros, Dove (de Unilever) con 228 y Maybelline (de Grupo L’Oréal) con 301.

En este último caso me queda la duda sobre cuántos papás habrán incluido el ‘New York’ como middle name. Querida Blair Waldorf, ¿qué piensas de todo esto que ocurrió under your watch?

