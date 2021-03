Bvlgari Serpenti en los ojos de la diseñadora Mary Katrantzou

Serpenti Through the Eyes of Mary Katrantzou es la nueva colaboración de accesorios de la marca romana Bvlgari y la diseñadora de origen griego.

por María José Guzmán

La firma italiana Bvlgari presenta su más reciente colaboración: Serpenti Through the Eyes of Mary Katrantzou. En entrevista exclusiva, la diseñadora nos cuenta todo sobre esta excitante colección: “Es fascinante poder dar a conocer estas creaciones de la mano de una marca tan importante como Bvlgari”, comenta. “Se trata de mi reinterpretación sobre la serpiente, protagonista de esta saga, pero con un enfoque hacia la metamorfosis y al renacimiento. El mítico reptil se transforma en mariposa y, a su vez, ésta se convierte en flor”.

Mary es normalmente llamada “reina de los estampados”, por el majestuoso trabajo que realiza con todo tipo de prints –a veces coloridos y maximalista y otras nostálgicos y monocromáticos–, y para esta colaboración su trabajo se puede apreciar en los sedosos textiles o mascadas que contienen diseños interesantes con la fauna y flora antes mencionadas.

En cuanto a los bolsos, se presentan tres nuevos estilos: el Serpenti Metamorphosis, el Serpenti Metamorphosis Handle y el minaudière Serpenti Metamorphosis. “Son un trío muy especial para mí. El Handle es muy versátil, pues le puedes quitar o poner el asa a tu gusto; el Metamophosis es una obra de arte que requirió 40 horas de trabajo para poder lograr ese tridimensionalidad de la serpiente enroscada entre las mariposas; el minuadière es increíble porque nunca se había hecho algo así en bolso para salir de noche”, revela.

Todos los bolsos se completan con una etiqueta metálica interna con la firma “Mary Katrantzou x Bvlgari”. La colección se presenta a través de la campaña con la lente del fotógrafo de moda francés Hugo Comte y modelada por la filántropa e icono de la belleza rusa Natalia Vodianova, vistiendo monos de alta costura creados especialmente por Mary.

Frecuentemente, a Mary se le etiqueta como “la reina de los estampados”. ¿Qué opina de esto? “Nunca puede estar mal algo en donde te denominan como reina”, afirma sonriendo. “Los estampados son parte del ADN de mi firma homónima y de todo lo que quiero comunicar a través de la moda. Fue muy importante para mí poder plasmar esto en este trabajo en conjunto con Bvlgari”.

Sin duda, Mary Katrantzou x Bvlgari se convertirá en una de las colaboraciones más deseadas, que además de ser un símbolo de cambio y renacer, alza la voz de una de las mujeres más relevantes dentro de la industria. La colección Serpenti Through the Eyes estará disponible a nivel global a partir del 15 de abril. Los pedidos anticipados en línea comenzarán a partir del 21 de marzo.