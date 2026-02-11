Moda
Belleza
Celebridades
Estilo de vida
Agenda
facebook
twitter
pinterest
instagram
Menú
Moda
Belleza
Celebridades
Estilo de vida
Agenda
facebook
twitter
pinterest
instagram
Suscríbete
Búsqueda
Enviar búsqueda
Mostrar búsqueda
Donovan Carrillo
Moda
El significado del traje de Donovan Carrillo en su debut en Milán Cortina 2026
Más allá de los saltos, el look de Donovan Carrillo en Milán Cortina 2026 aportó una narrativa visual que dialoga con su identidad artística
Febrero 11, 2026
·
Eurídice Aiymet Garavito García